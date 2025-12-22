我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著村上宗隆2年3400萬美元（約合新台幣10.7億元）短約加盟芝加哥白襪，挑戰MLB大聯盟的日本重砲，剩下岡本和真尚未確定下家，根據美媒《TradeRumors》報導，前日才做出大肆補強的匹茲堡海盜，有意引進岡本和真，還跟他與其團隊進行多次視訊面試，洽談合約內容與未來定位。海盜有意引進岡本和真消息，最早是由《匹茲堡郵報》記者比斯利（Collin Beasley）率先披露，表示岡本和真與經紀團隊，已經跟海盜高層進行多次線上面試。岡本和真談判最後期限在美國時間1月4日下午17點，目前尚未得知，他打算在截止日前，親自搭機前往匹茲堡或其他城市簽約。海盜本季戰績為71勝91敗，連續第2年在國聯中區墊底，他們自2015年以來就未曾進入季後賽，作為小市場球隊的他們，今年休賽季卻動作頻頻，據傳曾向舒瓦伯（Kyle Schwarber）提供一份4年、總額1.2億至1.25億美元之間的合約，可惜最終未能如願。儘管無緣補強長打火力，海盜仍透過參與光芒、太空人的三方交易，從光芒得到明星左打勞爾（Brandon Lowe）、外野手曼古姆（Jake Mangum）與左投蒙哥馬利（Mason Montgomery），其中勞爾本季揮出31轟。儘管一次獲得3個位置即戰力，但海盜總管謝靈頓（Ben Cherington）日前曾公開表示，球隊補強腳步還未停下，仍在尋找一位經驗豐富、具備長打火力的野手，而已在日職征戰長達11年的岡本和真，就滿足他們的需求。