2025年節氣冬至在今（21）日到來，今年冬至與天赦日重疊，是80年一遇的最強轉運吉日，易經專家王昆山表示，無論是吸引好運、累積能量都會在今日被放大，提醒民眾冬至有3大禁忌「忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執」，犯了恐讓2026年好運跑光；同時也提供冬至開運小妙招，建議民眾「誠心參拜、做善事和茹素一天」，可讓能量更強，願望更有機會達成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍冬至12/21逢天赦日！80年難得一遇、2025最後轉運吉日

2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。

▲12月21日即將迎來「冬至」，同時也是「天赦日」，民俗專家廖大乙特別點名8生肖應把握這最強時機換氣改運、補運，並提醒當天避免穿黑衣、早點回家休息。（圖／記者周淑萍攝）
▲12月21日即將迎來「冬至」，同時也是「天赦日」，民俗專家廖大乙特別點名8生肖應把握這最強時機換氣改運、補運，並提醒當天避免穿黑衣、早點回家休息。（圖／記者周淑萍攝）
📍天赦日是什麼？

在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。

▲2025年中秋節正逢天赦日，中秋月圓的「天赦日」磁場特別旺，補財庫效果也佳，命理專家楊登嵙特別分享天赦日拜拜吉時、最佳供品與補財庫流程。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
▲2025年中秋節正逢天赦日，中秋月圓的「天赦日」磁場特別旺，補財庫效果也佳，命理專家楊登嵙特別分享天赦日拜拜吉時、最佳供品與補財庫流程。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
📍冬至撞天赦日禁忌

易經專家王昆山指出，冬至撞天赦日主要有3大禁忌，若在難得吉日犯了進季，相當於快速累積新年的業力破壞，極可能破壞2026年一整年的福氣與好運，建議避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。

1、忌殺生：避免在當日宰殺任何生物。

2、忌造口業：言談間應保持正向，避免出口傷人或散布惡言傷害他人。

3、忌與他人爭執：在能量波動大的日子，衝突恐會快速累積業力，藉此影響未來人際關係。

▲屬雞的朋友容易在職場或社交中與人爭執，或感到自身能力被壓制、束縛，這股力量讓人心浮氣躁，容易因為溝通不當而引發嚴重的後果。（圖／取自unsplash）
▲冬至撞天赦日忌與他人爭執，衝突恐會快速累積業力，藉此影響未來人際關係。（圖／取自unsplash）
📍冬至撞天赦日開運法

1、誠心參拜：記得選在難得吉日許願，願望建議跟行善有關。

2、做一件善事：大小、金額、形式皆不拘，透過實際行動累積未來福氣。

3、茹素一天：在天赦日若有所求，茹素一日可以讓能量更強，使得願望更有機會達成。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

冬至12/21撞天赦日拜拜攻略！補財庫流程、拜拜吉時、供品一次看

冬至12/21碰天赦日補財庫！16招轉運法、禁忌一覽　錯過再等80年

冬至湯圓口味不買花生、芝麻！眾改搶這款：一盒破50顆、超濃賣爆

12月21日冬至遇天赦日！80年難得一見「4生肖」當心　開運禁忌曝