📍冬至12/21逢天赦日！80年難得一遇、2025最後轉運吉日

▲12月21日即將迎來「冬至」，同時也是「天赦日」，民俗專家廖大乙特別點名8生肖應把握這最強時機換氣改運、補運，並提醒當天避免穿黑衣、早點回家休息。（圖／記者周淑萍攝）

📍天赦日是什麼？

▲2025年中秋節正逢天赦日，中秋月圓的「天赦日」磁場特別旺，補財庫效果也佳，命理專家楊登嵙特別分享天赦日拜拜吉時、最佳供品與補財庫流程。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

📍冬至撞天赦日禁忌

▲冬至撞天赦日忌與他人爭執，衝突恐會快速累積業力，藉此影響未來人際關係。（圖／取自unsplash）

📍冬至撞天赦日開運法

2025年節氣冬至在今（21）日到來，今年冬至與天赦日重疊，是80年一遇的最強轉運吉日，易經專家王昆山表示，無論是吸引好運、累積能量都會在今日被放大，，願望更有機會達成。2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。易經專家王昆山指出，冬至撞天赦日主要有3大禁忌，若在難得吉日犯了進季，相當於快速累積新年的業力破壞，極可能破壞2026年一整年的福氣與好運，建議避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。