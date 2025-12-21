2025年節氣冬至在今（21）日到來，今年冬至與天赦日重疊，是80年一遇的最強轉運吉日，易經專家王昆山表示，無論是吸引好運、累積能量都會在今日被放大，提醒民眾冬至有3大禁忌「忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執」，犯了恐讓2026年好運跑光；同時也提供冬至開運小妙招，建議民眾「誠心參拜、做善事和茹素一天」，可讓能量更強，願望更有機會達成。
📍冬至12/21逢天赦日！80年難得一遇、2025最後轉運吉日
2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。
📍天赦日是什麼？
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
📍冬至撞天赦日禁忌
易經專家王昆山指出，冬至撞天赦日主要有3大禁忌，若在難得吉日犯了進季，相當於快速累積新年的業力破壞，極可能破壞2026年一整年的福氣與好運，建議避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。
1、忌殺生：避免在當日宰殺任何生物。
2、忌造口業：言談間應保持正向，避免出口傷人或散布惡言傷害他人。
3、忌與他人爭執：在能量波動大的日子，衝突恐會快速累積業力，藉此影響未來人際關係。
📍冬至撞天赦日開運法
1、誠心參拜：記得選在難得吉日許願，願望建議跟行善有關。
2、做一件善事：大小、金額、形式皆不拘，透過實際行動累積未來福氣。
3、茹素一天：在天赦日若有所求，茹素一日可以讓能量更強，使得願望更有機會達成。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
