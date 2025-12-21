鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月22日（一）在桃園市、台中市、雲林縣、南投縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，上述8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、遷移工程，最長停水影響時間長達10小時、還有區域連續3天固定時間停水的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月22日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午09時至17時（8小時）
停水原因：楊梅區秀才里秀才路管線工程
📍影響區域
楊梅區：秀才路等周邊巷弄。
◼︎台中市降壓範圍一次看
🕦降壓時間：12月22日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：南區南平路等汰換管線工程。
📍影響區域
南區：三民路一段、五權南路、五權路、仁義街、信義南街、南和路、南平一街、南平路、和昌街、工學二街、工學北路、建成路、復興園路、復興路三段、復興路二段、忠明南路、文林街、新和街、新榮街、永南街、永和街、永東街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、興大路、高院路。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午08時至18時（10小時）
停水原因：西螺鎮中正路段汰換管線工程。
📍影響區域
西螺鎮：中正路、公正路、建興路、文昌路、源成東路、源成路、福安街、福興路。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午09時至16時（7小時）
停水原因：漏水管段調查。
📍影響區域
南投市：信義街、民族路、琯溪街、育樂一街、育樂路、芳美路、順溪南路一段。 平和里、漳興里、龍泉里。共3個村里。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區自強路(永大路三段至自強路773巷)汰換管線工程。
📍影響區域
永康區：自強路721號~831號(含巷弄)、龍中街178號~230號(含巷弄)、龍中街280巷(含巷弄)、龍埔街136巷。
🕦停水時間：12月22日上午09時至14時（5小時）
停水原因：水利局汙水下水道工程管線改遷。
📍影響區域
仁德區：成功三街。
東區：成功三街。
🕦停水時間：12月22日上午09時至17時（8小時）
停水原因：北門區二重港174線汰換管線工程。
📍影響區域
北門區：文山里
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午09時至17時（8小時）
停水原因：小區制水閥新設作業。
📍影響區域
潮州鎮：三林路、三民路、三進路、四維路、敦化路、朝昇東路、朝昇路、朝陽路、永坤路、玉春街、維新路、自立街、豐年街、進化路、長壽街。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：新城鄉助人街新舊管聯絡。
📍影響區域
新城鄉：中正路、中興路、仁義街、光復路、助人街、北埔路、嘉里一路、嘉里三路、嘉里二路、嘉里四路、嘉里路、大德街、安樂街、建國街、民享街、民勤街、民族路、民有街、民權街、民治街、福德路、立業街、華富街、華德街、華興街、華陽街。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月22至24日上午9時至16時（連續3天，每天7小時）
停水原因：汰換管線工程。
📍影響區域
臺東市：中興路五段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
