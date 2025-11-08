我是廣告 請繼續往下閱讀

「2025桃園亞洲職棒交流賽」今（8）日持續在桃園球場舉行，由地主樂天桃猿交手日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲。此役桃猿推出年輕打線，第4棒由李勛傑擔綱，隊長林立則是未進入先發，總教練古久保健二笑說，「今日總教練是林立！」他表示資深選手在台灣大賽期間都有傷勢，希望能好好休息。雖然隊長林立被放入交流賽名單，但此役對上金鷲的比賽，桃猿安排年輕打線，讓林立休息。桃猿總教練古久保健二表示，林立一整年下來都有出賽，加上季後賽、台灣大賽帶傷上陣，交流賽就好好休息。古久保展現幽默感，說此役總教練林立，讓現場媒體笑開懷，「我會在旁邊看，想說讓阿立上去換投，但他應該不會接受這個提議。」被問到會不會擔心自己總教練不保，古久保笑說，「應該不會啦！但不是我能決定的。」古久保話鋒一轉，他認為有打台灣大賽的球員，多少都有傷勢，希望接下來就好好休息、恢復。此役安排年輕打線，古久保盼這批小將明年能站穩一軍，「希望透過這2場交流賽有所成長，也觀看一下其他國家文化。」第1棒、何品室融（中外野手）第2棒、張趙紘（指定打擊）第3棒、鍾玉成（右外野手）第4棒、李勛傑（左外野手）第5棒、宋嘉翔（捕手）第6棒、曾冠傑（三壘手）第7棒、陳佳樂（一壘手）第8棒、游承勳（游擊手）第9棒、許賀捷（二壘手）投手、林子崴