行憲紀念日也就是聖誕節即將在本週四到來，也代表今年度即將邁入尾聲，但許多人都好奇12月25日聖誕節是不是國定假日、當天有沒有放假，答案是有的，只不過隔天週五還是正常上班上課日，因此等於只有單放一天哦！《NOWNEWS》也特別整理聖誕節成為國定假日原因、為何沒有連假、串連元旦請假攻略以及2026行事曆9大連假一次看，讓民眾一文掌握最新行事曆資訊，可以提前安排行程。
12月25日行憲紀念日、聖誕節是國定假日嗎？
答案是沒錯！因應今年立法院通過《紀念日節目實施條例》，2025年新增5天假期可放，其中包括「12月25日行憲紀念日」被列入國定假日，因此這天全國都放假一天，當天也正好是聖誕節，民眾可以做好行程安排。
12月25日全國放假一天！為何沒連假？
許多人也好奇為何只有單點放一天，沒有變成四天連假再擇期補班，這是因為行政院人事總處已經刪除調整上班日為放假日並補行上班規定，未來民眾不會再因為要湊連假彈性放假，擇期週六補班，今年行憲紀念日剛好落在週四，所以隔天12月26日（週五）大家還是要記得上班上課哦！
聖誕節+元旦連假自己組合！4天型、11天型任選
那麼想放連假的人照過來！民眾可以運用自己的特休假來實現連假，如果是想放4天連假的人，可以請12月26日1天，就能爽放4天；如果是想要跟元旦1月1日合併，可以請12月26日、12月29日至31日、1月2日一共5天，直接放11天長假，安排出國旅遊，正好年末是非常適合休息一下，明年再衝刺！
2026行事曆9大連假超狂！全年免補班被讚德政
至於明年的行事曆，除了元旦沒有連假之外，其他國定假日幾乎通通都有，而且全年不用補班補課，一共可以爽放9大連假！其中2026年的連假中春節最長一共有9天，2月15日小年夜遇到禮拜日，因此補假到2月20日，形成一個完美的9天連假；明年中秋節以及教師節剛好前後禮拜五、禮拜一，串連六日變成四天連假也可以好好運用；勞動節及聖誕節都卡在禮拜五，也有三天的連假。以下是2026年9大連假日期一覽：
📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
資料來源：行政院人事總處
