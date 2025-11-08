我是廣告 請繼續往下閱讀

「2025桃園亞洲職棒交流賽」今（8）日持續在桃園球場舉行，賽前出現有趣的一幕，富邦悍將江國豪現身球場，但不是要找樂天桃猿的球員，而是與日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲外野手辰己涼介相見歡。2人在去年世界12賽後成為「網友」，當時江國豪送給辰己投手手套，希望他兌現「輸球當投手」的承諾。今日江國豪則是送上枕頭與鳳梨酥，2人留下珍貴的合照。辰己去年在世界12強賽冠軍賽前，因一句「輸球我就改當投手」而爆紅，瞬間成為頗具人氣的日職球星，此次辰己隨隊來台參賽也成為關注焦點。當時12強中華隊投手江國豪更搭上話題，送上投手手套給辰己，2人建立「跨國」友誼，辰己也說，有將江國豪送的手套帶來台灣。為了兌現「當投手」的承諾，辰己還主動請求來台參賽，不過卻遭到球團拒絕以「投手」身份出賽，「我去年跟台灣球迷有『約定』，既然說出來，我希望能做到，但高層說我可以來，但不能投球。」隨著交流賽開打，辰己與江國豪的友誼再度被提起，2位也在今日相見歡，江國豪特別來桃園球場，送上枕頭與鳳梨酥，2人也留下珍貴的合照。