▲東北樂天金鷲陽柏翔在與樂天桃猿的比賽中，繳出雙安、1盜壘的好表現。（圖／記者林柏年攝,2025.11.08）

▲東北樂天金鷲蕭齊面對樂天桃猿中繼1局失1分，監督三木肇認為蕭齊有點太緊張。（圖／記者林柏年攝,2025.11.08）

▲東北樂天金鷲宋家豪相隔2年再度於台灣出賽，僅用8球就完成3上3下。（圖／記者林柏年攝,2025.11.08）

「2025桃園亞洲職棒交流賽」今（8）日持續在桃園球場舉行，中華職棒樂天桃猿以3：1擊退日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲。此役金鷲3台將皆有上陣，陽柏翔持續先發，繳出雙安、1盜壘，蕭齊中繼1局失1分，宋家豪則是中繼1局無失分，拿下中繼成功。賽後台、日樂天監督古久保健二、三木肇都針對3位台將表現做出回應。陽柏翔此役持續扛先發二壘手，繼昨日跑出內野安打後，此役敲出雙安。三木說，陽柏翔這2場比賽相當活躍，「在自己國家表現精彩，應該會提升很多自信。」古久保直言，陽柏翔很有魅力，尤其是腳程非常快。蕭齊此役中繼1局失1分，用23球才完成1局投球，雖然內容不理想，但最快球速達150公里。三木認為應該是太緊張，「他的球質、球種條件都好，依然對他未來抱有期待，接下來來好好努力。」古久保認為，蕭齊確實還有成長空間，「有很好的身材，球速也有，但控球上要盡可能控制在好球帶，這樣就具有威脅性。」而僅用8球完成1局中繼的宋家豪，此役最快飆出152公里火球。三木大讚投球超有霸氣，「他給人一種『跟我對決』的感覺，站上去非常有自信，表現也很出色。」古久保則說，「宋家豪完全不需要擔心，一直都很沈穩。」最後三木表示，3位台將在自己國家出賽會是難忘的記憶，「應該會深刻烙印在心中，期許3人未來有更好表現，對球隊做出貢獻。」