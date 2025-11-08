我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲今（8）日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」以1：3不敵中華職棒樂天桃猿，系列賽以1和1敗作收。金鷲監督三木肇賽後表示，此系列賽收穫很多，3支球隊各自展現不同的文化與特色，三木也說，台灣的應援氛圍與日本不同，感覺啦啦隊、球迷都跟球員融為一體，最後還大讚桃猿吉祥物「猿氣」很可愛。前役打線未發揮僅得1分，此役同樣受限於桃猿投手群壓制，仍僅攻下1分，金鷲監督三木肇賽後表示，「桃猿與巫師隊投手都很出色，遇到危機都能解決，我們打線都是年輕人，機會把握度不夠好，無法有效串連，2場打下來，從中獲取經驗，希望選手能記取教訓。」這2天與台、韓球隊各打1場交流賽，三木表示，自己無法去評論台、日、韓職棒的差距，但他認為，各自有不同的特色、風格。他指出，前役巫師隊展現出對棒球的執念，今日的桃猿雖然不是派出最好的陣容，但仍有感受到冠軍對的戰力，非常值得學習。難得來台交流，三木直言是難忘的經驗，他表示，「現場氛圍跟日職不同，感覺啦啦隊、球迷跟球員們融為一體，不斷替選手加油，選手也為了回饋加油聲，拚命努力回應。」三木說，這次的交流機會，深刻烙印在他胸中。三木最後在記者會尾聲，他大讚桃猿吉祥物「猿氣」很可愛，「雖然對方是台灣樂天，但我們都穿上一樣樂天球衣，背負同樣的精神，希望能夠有更多交流。」