我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東北樂天金鷲宋家豪相隔2年再度於台灣出賽，僅用8球就完成3上3下。（圖／記者林柏年攝,2025.11.08）

日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲台灣投手宋家豪今（8）日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」面對樂天桃猿的比賽中登板投球，中繼1局無失分，僅用8球就完成3上3下。宋家豪結束投球後，接受台媒採訪，他表示，感覺非常好，感受到台灣球迷對棒球的熱愛。金鷲監督三木肇賽後表示，宋家豪的投球還是一樣霸氣。此役宋家豪在6局下登板投球，讓李勛傑、梁家榮敲出二壘滾地球的出局，隨後用152公里速球三振掉曾冠傑，僅用8球就完成3上3下。宋家豪退場時，現場球迷高聲大喊「宋家豪！宋家豪！」隨後接受台灣媒體採訪，他表示，許久沒在台灣出賽，感覺很不錯，再次感受到台灣球迷對棒球的熱愛。僅用8球就完成投球，宋家豪說，打者設定差不多的好球就出手攻擊，用球數就會少一點。他表示，季末維持基本訓練，為了此次比賽，有投了一次Live BP，接下來會繼續針對不足的地方做加強，尤其是球速與打者揮空率。金鷲監督三木肇賽後表示，宋家豪還是一樣霸氣，「他給人一種『跟我對決』的感覺，站上去非常有自信，表現也很出色。」