我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌（右）談到樂天桃猿的預算困境，他直言，台灣棒球正快速蓬勃發展，盼樂天母集團能加大投資。（圖／中職提供）

▲中職會長蔡其昌（中）今日與樂天集團亞洲CEO葛城崇（左）、樂天桃猿領隊牧野幸輝（右）會談。（圖／中職提供）

樂天桃猿日前在中華職棒36年台灣大賽風光奪冠，卻在關軍遊行後踢爆二軍球員住宿環境不佳，面臨訓練、比賽甚至安全性上的困境。中職會長蔡其昌今（8）日現身桃園球場，與樂天集團亞洲CEO葛城崇會面，並向葛城提出桃猿所面臨的「預算困境」，盼集團能夠擴大投資台灣，且獲得善意回應。「2025桃園亞洲職棒交流賽」今日持續在桃園球場舉行，由桃猿交手日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲隊，蔡其昌也到場觀賽，並與樂天亞洲區CEO葛城崇會面。蔡其昌向葛城提出台灣球迷、聯盟的看法，「我主動表達說，台灣棒球運動正蓬勃發展、快速起飛，過去日職的經營，讓台灣人投以羨慕眼光，甚至是學習目標。」蔡其昌說，「樂天總公司給台灣的支援、預算有所限制，一個產業要發展一定要投資，沒有投資就沒機會，現在樂天又拿冠軍，正是總公司加碼支援、擴展球隊的好時機。」蔡其昌直言，台灣球迷關心樂天公司對選手的照顧，特別吃與住等基本生活照顧，「我代表球迷表達意見，將不滿意的聲音轉達，請母公司好好思考如何加碼投資台灣，以及對選手的照顧。」蔡其昌透露獲得葛城的善意回應，「CEO說我的想法、意見，對他們很寶貴，一定會快速（討論），但有些事情規劃好了，像是球場左外野下方蓋全新訓練區，副球場將加以整修，這是既定要動工的。」蔡其昌進一步表示，「CEO將會把我的意見跟集團轉達，想辦法做改善，我強調對選手的基本生活照顧，是快速能做的。」桃猿領隊牧野幸輝陪同在蔡其昌身旁，他表示，「我有極力跟總社申請，也提出想法、需求，但今天有蔡會長大力加持，感謝會長挺身，願意幫球隊出聲。」牧野針對球隊食宿風波再度向球迷道歉，「近期造成球迷擔心、選手不便，深感抱歉，讓大家擔心，會積極改善檢討。」