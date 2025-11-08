我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿今（8）日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」以3：1擊退日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲，此役場上除了有台日樂天對決，場邊還有小彩蛋，桃園隊長林立站在一壘指導區，擔任跑壘教練。賽後桃猿總教練古久保透露，原本真的要讓林立當「一日總教練」，可惜遭到選手婉拒，只能拜託他站一壘教練。此役桃猿排出年輕打線，隊長林立並未出賽，賽前桃猿總教練古久保健二幽默表示，要讓林立當「一日總教練」，他自己會在旁邊看。比賽中段，林立登場，但非上場打擊、守備，而是擔任一壘指導教練，成為此役的小彩蛋。賽後古久保透露，原本真的要讓林立當一日總教練，但被林立婉拒。「本來今天先發名單的總教練那欄要給他簽，但他可能覺得這樣不太好，後面就問他能不能幫忙站一壘指導教練，他欣然接受。」古久保笑說，林立不只站一壘指導，還幫忙示意主審更換選手。古久保說，「今天是禮拜六觀眾多，加上又跟同集團的東北樂天交手，製造一些趣味去娛樂球迷。但明天對KT巫師隊盡量不要太超過，但還是會請林立幫忙站一壘指導教練。」