2025年亞洲職棒交流賽昨日於樂天桃園棒球場盛大開打，連續3天上演台、日、韓三強對抗，今（8）日地主球隊樂天桃猿登場，迎戰日職樂天金鷲，上演樂天集團內戰。《Nownews今日新聞》整理賽程、2隊球員名單、啦啦隊班表，以及轉播資訊供各位讀者參考。
🟡2025年亞洲職棒交流賽完整賽程
|日期
|對戰組合
|場地
|11/7（五）18:35
|KT巫師 vs 東北樂天金鷲
|樂天桃園棒球場
|11/8（六）17:05
|樂天桃猿 vs 東北樂天金鷲
|11/9（日）14:05
|樂天桃猿 vs KT巫師
🟡2025年亞洲職棒交流賽Day1相關報導
🔥魔笛舞到底紅什麼？源自KT巫師啦啦隊 只能「背對球迷跳」有原因
🔥亞洲職棒交流賽／宋家豪、蕭齊明會登板！樂天監督讚陽柏翔腳程快
🔥亞洲職棒交流賽／蕭齊旅日首年遇低潮 感謝投手教練青山浩二相伴
🔥場邊側寫／桃園球場再現「鏡頭海」！Lady Wiz一上台球迷拍不停
🟡樂天桃猿出賽球員陣容一覽
📍總教練： 古久保健二
📍投手：王奕翔、舒治浩、劉家翔、陳克羿、鍾亦恩、李柏毓、曾家輝、邱駿威、陳世展、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、林華偉、盧冠宇、賴威誠、李家明
📍捕手：宋嘉翔、邱勝宥、毛英傑
📍內野手：梁家榮、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、董順傑、曾冠傑、劉子杰、游承勳、許賀捷、李勛傑
📍外野手：洪敏暘、邱鑫、林立、林政華、何品室融、林禹叡、鍾玉成
🟡東北樂天金鷲出賽球員陣容一覽
📍總教練：三木肇
📍投手：莊司康誠、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、宋家豪、藤井聖、坂井陽翔、日當直喜、今野龍太、大內誠弥、古賀康誠、蕭齊
📍捕手：太田光、田中貴也、堀內謙伍、石原彪、水上桂
📍內野手：小深田大翔、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、岸本佑也
📍外野手：辰己涼介、吉納翼、吉野創士
🟡2025年亞洲職棒交流賽購票資訊
指定售票傳送門： ibon售票系統
本次2025年亞洲職棒交流賽，主辦單位桃園市政府體育局特別推出「桃園市民免費兌票活動」，凡桃園市民或就讀桃園市各級學校之學生，可憑身分證、戶口名簿或學生證，現場兌換西上K/L/M區門票乙張（限量400張）。
兌換時間：
・11/7（五）15:35～20:00
・11/8（六）14:05～19:00
・11/9（日）11:05～16:00
注意事項：
・票券限當日使用
・一人一證限換一張，不得代領
・孩童須出示健保卡及戶口名簿
🟡2025年亞洲職棒交流賽啦啦隊班表
應援團也同步登場，包括中職樂天女孩Rakuten Girls、韓職KT巫師的Lady Wiz，以及日職樂天金鷲的桃氣女孩的夢幻組合，將與球迷面對面互動。
見面會時間：
🟡2025年亞洲職棒交流賽轉播資訊一覽
DAZN：3場賽事皆全程轉播（含OTT）
Rakuten TV（日本）：轉播周五、周六含金鷲場次
KT Wiz TV（YouTube）：轉播周五、周日KT巫師出賽場次
