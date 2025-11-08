2025年亞洲職棒交流賽昨日於樂天桃園棒球場盛大開打，連續3天上演台、日、韓三強對抗，今（8）日地主球隊樂天桃猿登場，迎戰日職樂天金鷲，上演樂天集團內戰。《Nownews今日新聞》整理賽程、2隊球員名單、啦啦隊班表，以及轉播資訊供各位讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡2025年亞洲職棒交流賽完整賽程

日期 對戰組合 場地
11/7（五）18:35 KT巫師 vs 東北樂天金鷲 樂天桃園棒球場
11/8（六）17:05 樂天桃猿 vs 東北樂天金鷲
11/9（日）14:05 樂天桃猿 vs KT巫師
🟡2025年亞洲職棒交流賽Day1相關報導

🔥魔笛舞到底紅什麼？源自KT巫師啦啦隊　只能「背對球迷跳」有原因

🔥亞洲職棒交流賽／宋家豪、蕭齊明會登板！樂天監督讚陽柏翔腳程快

🔥亞洲職棒交流賽／蕭齊旅日首年遇低潮　感謝投手教練青山浩二相伴

🔥場邊側寫／桃園球場再現「鏡頭海」！Lady Wiz一上台球迷拍不停

🟡樂天桃猿出賽球員陣容一覽

📍總教練： 古久保健二

📍投手：王奕翔、舒治浩、劉家翔、陳克羿、鍾亦恩、李柏毓、曾家輝、邱駿威、陳世展、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、林華偉、盧冠宇、賴威誠、李家明

📍捕手：宋嘉翔、邱勝宥、毛英傑

📍內野手：梁家榮、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、董順傑、曾冠傑、劉子杰、游承勳、許賀捷、李勛傑

📍外野手：洪敏暘、邱鑫、林立、林政華、何品室融、林禹叡、鍾玉成

▲樂天桃猿成為今年中華職棒新科總冠軍球隊。（圖／記者朱永強攝 ,2025.11.02）
▲樂天桃猿成為今年中華職棒新科總冠軍球隊。（圖／記者朱永強攝 ,2025.11.02）
🟡東北樂天金鷲出賽球員陣容一覽

📍總教練：三木肇

📍投手：莊司康誠、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、宋家豪、藤井聖、坂井陽翔、日當直喜、今野龍太、大內誠弥、古賀康誠、蕭齊

📍捕手：太田光、田中貴也、堀內謙伍、石原彪、水上桂

📍內野手：小深田大翔、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、岸本佑也

📍外野手：辰己涼介、吉納翼、吉野創士

▲東北樂天金鷲來台參加亞洲職棒交流賽，台灣好手宋家豪也隨隊回到家鄉。（圖／桃園市政府提供）
▲東北樂天金鷲來台參加亞洲職棒交流賽，台灣好手宋家豪也隨隊回到家鄉。（圖／桃園市政府提供）
🟡2025年亞洲職棒交流賽購票資訊

指定售票傳送門： ibon售票系統

本次2025年亞洲職棒交流賽，主辦單位桃園市政府體育局特別推出「桃園市民免費兌票活動」，凡桃園市民或就讀桃園市各級學校之學生，可憑身分證、戶口名簿或學生證，現場兌換西上K/L/M區門票乙張（限量400張）。

兌換時間：
　・11/7（五）15:35～20:00
　・11/8（六）14:05～19:00
　・11/9（日）11:05～16:00

注意事項：
　・票券限當日使用
　・一人一證限換一張，不得代領
　・孩童須出示健保卡及戶口名簿

🟡2025年亞洲職棒交流賽啦啦隊班表

應援團也同步登場，包括中職樂天女孩Rakuten Girls、韓職KT巫師的Lady Wiz，以及日職樂天金鷲的桃氣女孩的夢幻組合，將與球迷面對面互動。

見面會時間：

  • 11/7（五）16:30
  • 11/8（六）15:00
  • 11/9（日）12:00
出席名單：樂天桃猿官方臉書

▲2025亞洲職棒交流賽，樂天女孩班表。（取自Rakuten Girls 臉書）
▲2025亞洲職棒交流賽，樂天女孩班表。（取自Rakuten Girls 臉書）
🟡2025年亞洲職棒交流賽轉播資訊一覽

DAZN：3場賽事皆全程轉播（含OTT）

Rakuten TV（日本）：轉播周五、周六含金鷲場次

KT Wiz TV（YouTube）：轉播周五、周日KT巫師出賽場次

相關新聞

亞洲職棒交流賽／宋家豪、蕭齊明會登板！樂天監督讚陽柏翔腳程快

亞洲職棒交流賽／KT巫師總教練李強喆談台灣棒球：台韓實力很接近

亞洲職棒交流賽／蕭齊旅日首年遇低潮　感謝投手教練青山浩二相伴

亞洲職棒交流賽／宋家豪請全隊珍珠奶茶！談王彥程　滿是不捨情緒