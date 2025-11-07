2025年亞洲職棒交流賽今（7）日開打，來訪的韓職球隊KT巫師旗下啦啦隊Lady Wiz超洗腦的「魔笛舞」，在桃園棒球場重現，吸引球迷手機海捕捉畫面，網路上更盛傳超過100種視角，就有球迷在Threads上詢問，「刷來刷去都是『魔笛舞』，這首歌到底在紅什麼？為什麼韓援都要背對球迷跳...」吸引內行球迷解答，「因為這首是三振舞，所以通常都是面向球場跳，不僅是激勵投手、也有挑釁對手的意思。」
「魔笛舞」全網瘋傳 Lady Wiz成員鄭熙靜也爆紅
「魔笛舞」是韓職KT巫師啦啦隊Lady Wiz的招牌應援舞蹈，以強烈節奏與視覺衝擊感著稱，辨識度十足的魔笛吹奏動作，更在網路上引發瘋傳。9月時，Lady Wiz旗下人氣成員鄭熙靜來台時，也首度將這首歌曲帶到台灣，於個人社交平台上發布於101等知名台北地標，跳著「魔笛舞」的影片，讓國內也頓時掀起「魔笛舞」狂潮。
「魔笛舞」為何要背對球迷跳？帶有挑釁、挑戰意味
至於Lady Wiz應援「魔笛舞」時，為何總是背對著球迷跳？其實原因也很簡單。
有別於進攻時的活力應援，「魔笛舞」其實屬於三振舞的一部分，就是自家投手三振對手時，會帶動氣氛的短舞蹈，迷幻似的曲風搭配可愛的肢體動作，象徵用魔法般的氣勢讓對手出局，因此會面對球場，除鼓勵自家投手外，也有向對手挑釁、挑戰的意味。
「魔笛舞」球迷視角
「魔笛舞」編舞人是誰？出自韓女團的金海莉
「魔笛舞」的起源，並非來自莫札特同名歌劇《魔笛》，而是由Lady Wiz成員金海莉擔任編舞人，所創造的創意舞曲。現年25歲的金海莉，高中時期是舞蹈社創辦人，從韓國女團LIPBUBBLE出道，當時在隊內就是負責舞蹈，自2019年加入KT巫師後，就多次負責編排舞蹈，也才有了「魔笛舞」的誕生。
