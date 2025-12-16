我是廣告 請繼續往下閱讀

一般售票則於12月23日晚間7點在拓元售票系統全面開賣。值得注意的是，加開場次不另行開放會員登記，粉絲需依既有規則進行搶票，競爭勢必更加激烈。

韓流帝王Super Junior（SJ）上月才剛在台北大巨蛋連唱3場《SUPER SHOW 10》，也已確定將於明年1月24日、25日移師高雄巨蛋開唱，沒想到隊長利特14日直播時意外「說溜嘴」，透露：「高雄開3場不如在高雄世運開2場！」未料今（16）日主辦方驚喜宣布加開場次，時間定在2026年1月23日，並在12月23日晚上7點開放搶票，《NOWNEWS今日新聞》也整理搶票時間、票價，以及相關資訊給讀者一次看。此次《SUPER SHOW 10 in KAOHSIUNG》三場演出時間分別為：1月23日（五）晚間8點（加開場）、1月24日（六）晚間6點、1月25日（日）晚間6點，演出地點皆於高雄巨蛋舉行。票價區間為NT$6,680（含Soundcheck）至NT$2,680，另設有身障席NT$2,840。本次演出同樣採取全場實名制購票，以確保入場秩序與粉絲權益。在售票安排方面，主辦單位也同步公告詳細時程。E.L.F. Membership（GL）官方會員預購將於12月22日晚間7點開始，至12月23日下午3點59分截止；今年適逢Super Junior出道20週年，《SUPER SHOW 10》被視為重要里程碑巡演，從台北大巨蛋到高雄巨蛋連唱3天，不僅顯示團體在台灣的超高人氣，也凸顯台灣在SJ世界巡演版圖中的關鍵地位。隨著加場消息拍板，外界普遍預期門票將再掀秒殺潮，主辦單位也提醒粉絲務必事先完成實名資料設定，以免錯失搶票關鍵時刻。