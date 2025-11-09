韓職KT巫師近日來台參加亞洲職棒交流賽誠意十足，旗下啦啦隊Lady Wiz「8大金釵」出席，超洗腦魔笛舞也引發關注，有球迷就在Threads上提問，「KT巫師啦啦隊誰最紅？」，引發不少球迷討論，許多球迷都推鄭熙靜，「零死角女神」、「當然是熙靜」、「講球員名字還會害羞」、「鄭熙靜真的太正，我沒了。」

KT巫師啦啦隊誠意十足　Lady Wiz「8金釵」都來了

KT巫師啦啦隊本次來台，除球員場上交流，也希望在台灣展現交流應援文化，旗下啦啦隊Lady Wiz高人氣的「8大金釵」，金海莉、鄭熙靜、李藝斌、金吉娜、金韓璱、李今珠、申洗晞與李瑞允都出席，有球迷笑說，陣容比球員還豪華不少。

鄭熙靜受矚目　球迷敲碗來中職應援

其中現年23歲的成員鄭熙靜最受到矚目，賽前簽名會人潮排爆，鄭熙靜跳著魔笛舞場邊應援影片也在網路瘋傳，另外李藝斌以及魔笛舞的編舞者金海莉，也有不少球迷提到。

實際上，鄭熙靜與李藝斌今年9月就宣布加入台灣職籃新竹御頂攻城獅，展開在台灣應援的生涯，有球迷就希望鄭熙靜也可以加盟中職球隊，笑說，「拜託富邦爸爸了！」

鄭熙靜小檔案：

出生資訊： 2002 年 1 月 17 日（23歲）
出道日期： 2019年至今
相關團體： 斗山熊、KT巫師、慕獅女孩
經紀公司： PlayWithUs Sportstainment(2019-2024)、KOLEX Sports Entertainment(2025-)
官方社群：_jung_u

▲韓職KT巫師啦啦隊Lady Wiz成員鄭熙靜近日在桃園棒球場應援，吸引許多球迷關注。（圖／取自鄭熙靜IG）
▲韓職KT巫師啦啦隊Lady Wiz成員鄭熙靜今日於場邊應援。（圖／記者林柏年攝，2025.11.9）
▲韓職KT巫師啦啦隊Lady Wiz成員鄭熙靜今日於場邊應援。（圖／記者林柏年攝，2025.11.9）

