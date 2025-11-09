我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞洲職棒交流賽最終戰今（9）日開打，地主樂天桃猿迎戰韓職KT巫師，受到東北季風影響，比賽開打後吹起5級怪風，四局下樂天桃猿邱鑫敲出中外野飛球，風勢一路將球吹成長打，送回壘上跑者，KT巫師總教練李強喆看向球場旗幟，面露傻眼表情。樂天桃猿歷經昨戰3：1擊敗東北樂天金鷲，今日改面對韓職KT巫師，KT巫師前四局打完取得2分領先，四局下樂天桃猿展開攻勢，邱鑫在壘上有人時，打出中外野飛球，但球一路被吹到左中外野，KT巫師中外野手原本路徑往前、後續才往左狂奔，最後撲接失敗，落地形成安打，樂天桃猿追回1分。第五局下，昨戰有出色發揮的張趙紘，面對KT巫師朴健祐偏高直球，揮出反向高飛球，結果最終疑似也因為強風，把球吹到全壘打牆外，樂天桃猿靠兩分砲逆轉比分，取得3：2領先。四局下邱鑫打出長打後，畫面也拍到KT巫師總教練李強喆望向外野的旗幟，露出有點傻眼表情，對於桃園當地吹起的怪風也感到驚奇。根據中央氣象署數據顯示，今日桃園棒球場當地氣溫27度，濕度則為72%，現場吹著東北風，強度則為5級。