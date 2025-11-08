我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲台灣「巨投」蕭齊今（8）日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」登板投球，面對中華職棒樂天桃猿中繼1局被許賀捷、張趙紘敲出長打失掉1分，最快球速150公里。蕭齊退場後受訪表示，一直都知道自己的問題出在哪，必須將速球勇於投進好球帶。他也稱讚桃猿張趙紘從小到大都是一位好打者，希望下次對決能討回來。蕭齊在5局下登板，當時金鷲領先1分，單局被敲2安失掉1分，用23球完成1局投球。退場後蕭齊接受台灣媒體採訪，他表示，此役與季末在鳳凰聯盟的投球狀況差不多。「好的地方是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決，我要面對的課題就是速球系列要都敢丟進好球帶，還有要加強的地方。」蕭齊說，沒辦法給自己此役的表現評分，「我知道哪裡做好、做不好，知道哪邊要修正。」蕭齊坦言，來台前曾跟二軍投手教練青山浩二討論過明年課題，曾猶豫要不要在此次交流賽嘗試用速球與打者對決，「我不能只靠變速球面對打者，但我不能只顧自己，這不是適當的練習機會，我跟青山教練討論，決定先有辦法把球丟進去，回去再調整克服。」蕭齊過去就就讀穀保家商時期，與平鎮高中出身的張趙紘是長期的對手，此役被敲出長打，蕭齊直言，張趙紘從小到大都是很厲害的打者，「之前是透過電視關注他們，大家都很努力。棒球就是這樣，今天被掌握到敲出深遠安打，下次就贏回來。」