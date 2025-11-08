我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲隊20歲小將陽柏翔，昨（7）日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」透過腳程跑出內野安打，展現「快腿」給台灣球迷看。今（8）日賽前陽柏翔笑說，有點太緊張，導致揮棒太僵硬，希望今日能敲出漂亮的安打。速度飛快是陽柏翔的特色，但他卻認為自己的要改善盜壘的技巧，「我盜壘次數太少，雖然腳程快，但節奏抓得不好，這是我明年的課題。」陽柏翔昨日打先發第2棒，6局上敲出投手前滾地球，卻透過腳程跑出內野安打，展現自己優異的「跑速」給監督三木肇看，賽後也獲得監督讚賞。陽柏翔今日賽前受訪時表示，久違在台灣球迷面前打球，有點太緊張，導致揮棒太僵硬，希望今日能敲出漂亮的安打。陽柏翔國中畢業後，前往日本明秀日立高校進行「野球留學」，他坦言，是因為憧憬日本職棒才選擇赴日留學，「球隊人數100人，訓練後還會自主訓練。」2022年明秀日立曾經拿下茨城縣大會優勝取得甲子園門票，但陽柏翔卻在甲子園前被刷掉，他表示，在隊內賽太緊張導致一直出錯，最後被移出名單。高中畢業後，陽柏翔投入日職選秀卻落榜，因此他前往獨立聯盟磨練，去年捲土重來，在第6輪被金鷲隊指名。陽柏翔說，去年鳳凰聯盟打的不錯，因此有受到日職球探關注。被問到日職首年心得，陽柏翔說，打擊方面需要再加強，「剛進職棒時，狀況不太好，下半季適應節奏，慢慢成績有出來。」季末升上一軍，並在首打席就敲安，陽柏翔笑說很興奮，「能在一軍出賽，當下沒想太多，不小心就敲安。」陽柏翔雖然腳程飛快，但他卻認為自己的要改善盜壘的技巧，「我盜壘次數太少，雖然腳程快，但節奏抓得不好，這是我明年的課題。」他期盼自己能成為打、跑、守「三拍子」好手，也把握機會與球隊快腿小深田大翔請教。不過昨晚陽柏翔在家鄉球迷面前敲出安，卻無法在賽後分享心情，原因出自台、日、韓3隊在比賽開打前達成共識，賽後僅總教練和單場MVP出席記者會。台灣媒體透過主辦單位溝通仍無效，金鷲隊賽後不安排MVP之外的選手受訪。除此之外，金鷲隊按照日職模式，提供選手場中心得給日媒，台媒只能引用日媒報導寫稿。