男騎士停紅燈遭張文割喉身亡！倒地瞬間影片曝光

手扶脖子緊急騎車要逃離現場，直到轉彎處時停下，沒過多久就倒下，送醫之後因頸部刀傷不治身亡。

事後網友才發現，騎士錄到的就是遭砍的37歲男子最後身影。

▲遭張文攻擊男騎士把機車騎到轉角之後才倒地，最終送醫不治身亡。（圖/Threads）

男騎士遭張文攻擊身亡！姊姊派出所崩潰喊：「他殺了我弟弟」

台北市中山區19日晚間發生隨機攻擊案件，27歲男子張文持煙霧彈以及汽油彈襲擊鬧區，造成4死11傷悲劇，其中一名男機車騎士在停等紅綠燈時遭張文持刀割喉攻擊，一開始驚慌失措的他還沒有立刻倒下，緊急騎走到轉彎處，過沒多久才倒下，最後送醫不治，生前最後身影被路過的民眾給錄下，令人感到不捨。回顧該起事件，張文先是在中山區犯下連續縱火案之後，先到北車丟煙霧彈以及汽油彈，並且刺殺一名意圖阻止他行為的57歲余男，晚間6時39分又轉往人潮眾多的中山商圈繼續丟煙霧彈，接著他持刀隨機攻擊路人，其中一名在中山站路口停等紅綠燈的37歲男騎士遭到割喉，最後送醫不治。從事發影片可以看出，張文砍殺路人之後衝進誠品南西店，而第一時間遭砍的騎士外套瞬間被血染紅，該過程也正好被其他路過的騎士錄下，由於騎士經過時張文已經殺進誠品南西店，根本不知道發生什麼事，不少網友紛紛回應「我哭了....竟然有人拍到男騎士最後身影還這麼清楚」、「那名男騎士甚至還要讓路給嫌犯過，結果被無預警殺害TAT」、「撐到轉角才倒地....當下一定非常錯愕，RIP」、「眼淚真的停不下來，他只是一個要上下班的民眾，為什麼會這樣」、「這段影片拍到男騎士的最後身影，真的很悲傷」。在事發之後，警方也陸續通知受害者家屬以及嫌犯家屬到案說明，該名機車騎士的姊姊在完成警詢、步出派出所時情緒激動，對弟弟的不幸遭遇表達強烈悲痛與憤怒：「他殺了我弟弟，犯人殺了我弟弟。」至於兇嫌張文的父母，則在接受完警訊之後步出警局不發一語，凌晨0時48分由警方陪同，回到桃園市楊梅區的住家，配合警方後續帶走張文在家中的舊手機與電腦的搜索行動，搜索行動到今天凌晨3點多才結束，後續還要解鎖手機與電腦進一步調查。