台北車站19日爆發隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的張姓男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，包括兇嫌張男在內造成4死9傷。其中，一位57歲死者余男是在北車試圖阻止張男行兇時遭刺成重傷，送醫後不幸不治身亡。余男太太表示，先生平常就是一位仗義執言、富有正義感的人，如今不幸遇難令人心痛。台北市長蔣萬安19日晚間在臉書發文，透露自己在台大醫院探視在案發時出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡的余男。余男家屬對蔣萬安表示，余男平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，讓蔣萬安直呼「感到非常心痛、不捨與感動」。除了余男外，中山站外有兩位傷者倒地，現場一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，蔣萬安強調自己「向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出」。蔣萬安表示，第一時間市府即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，為了保障市民安全、穩定社會秩序，要求警察局全面提升維安，針對台北車站、捷運站、商圈及人潮聚集處提高見警率並加強巡邏。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。嫌犯張男雖已跳樓身亡，蔣萬安說會要求警察局深入調查、釐清案情。對於余男傷情，台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉説明表示，余男到院前OHCA，左邊的上下肺葉都有裂傷跟出血，而左邊後縱隔腔進到左心房則有大約5公分到6公分的穿刺傷，傷及重要臟器，搶救後宣告不治。