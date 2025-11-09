我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿今年剛奪下中職總冠軍，今突然震撼宣布一軍總教練古久保健二卸任，引發外界熱議。現年61歲的古久保健二自2002年卸下球員身分後，展開如「浪人劍客」般的執教生涯，22年間橫跨日韓台3國、共8隊，期間待過時間最長的球隊，就是樂天桃猿的4年。而就在接任總教練僅2季、剛率隊奪下隊史首冠榮耀時刻，古久保健二又無預警選擇急流勇退。與執教生涯輾轉於多隊不同，古久保健二球員生涯自1985年開始，一路效力 大阪近鐵猛牛長達17個球季，留下打擊率0.204、378支安打、38支全壘打與186分打點成績單，期間於1995年入選過日職明星賽，直到2002年才正式卸下球員戰袍。日職球員生涯結束後，古久保健二隔年轉任近鐵猛牛 二軍投捕教練，2005年轉戰中日龍、2009年到 養樂多燕子，2013年又回鍋已改名為 歐力士猛牛的老東家，2015年，古久保健二生涯首次前往韓職執教，擔任一軍投捕教練，隔年又重返日職加入 東北樂天金鷲 教練團。2019年，古久保健二則來到執教生涯第3個職業聯盟，也就是中職。他在2019年至2021年間在富邦悍將擔任 一軍捕手教練 ，2022年約滿後來到日商集團的樂天桃猿，這次擔任一軍首席教練輔佐曾豪駒，在2024年，則正式上任 一軍總教練，成為中職當時第2位日籍總教練。古久保健二主政首年，樂天桃猿打出62勝57敗1和、年度第三成績，但在季後挑戰賽上敗給統一獅，今年捲土重來，例行賽再度打出62勝57敗1和、年度第三，但這次成功復仇統一獅，並帶著高昂氣勢，在總冠軍賽上，以4勝1敗擊敗中信兄弟，奪下樂天集團接手後的隊史首冠。就在球隊仍在奪冠喜悅、還歡慶亞洲職棒交流賽2連勝之時，古久保健二無預警卸任一軍總教練，未來動向未定，而樂天桃猿新任總教練人選，也將待明確後才會公布。出生日期：1964年6月23日（61歲）出生地：日本大阪府豐中市守備位置：捕手球員生涯：近鐵猛牛（1985–2002）執教生涯：大阪近鐵猛牛二軍投捕教練（2003–2004）→中日龍二軍捕手教練（2005–2008）→東京養樂多燕子二軍投捕教練（2009–2012）→歐力士猛牛一軍投捕教練（2013–2014）→韓華鷹（韓職）一軍投捕教練（2015）→東北樂天金鷲一軍投捕教練（2016–2018）​​​​​​​→富邦悍將（中職）一軍捕手教練（​​​​​​​2019–2021）→樂天桃猿一軍首席教練（​​​​​​​2022–2023）​​​​​​​→樂天桃猿一軍總教練（​​​​​​​2024–2025）​​​​​​​