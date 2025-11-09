我是廣告 請繼續往下閱讀

▲選秀落榜的劉子杰打出兩分砲，幫助樂天桃猿拉開比分。（圖／桃園市政府提供）

▲KT巫師投手群整場被打出10安打，因兩支全壘打丟掉6分。（圖／桃園市政府提供）

▲韓職KT巫師啦啦隊Lady Wiz成員在場邊應援，吸引不少焦點。（圖／記者林柏年攝，2025.11.9）

▲劉子杰收下亞洲職棒交流賽最終戰的單場MVP。（圖／桃園市政府提供）

亞洲職棒交流賽最後1天賽程今（9）日開打，樂天桃猿迎戰韓國職棒KT巫師，儘管投手群整場發生10次保送，但靠著2024年首輪指名強打張趙紘五局下震撼兩分砲，終場6：3擊敗KT巫師，本次交流賽連退日職東北樂天金鷲、韓職KT巫師，收下2連勝。兩隊本場把握難得交流機會，都運用投手車輪戰，讓陣中年輕投手登場，KT巫師二局上展開攻勢，趁著樂天桃猿新秀「台東潛水艇」陳世展控球不穩先馳得點，四局上樂天桃猿更換鍾亦恩上場，被敲出雙安、又出現四壞保送，KT巫師再得1分。樂天桃猿四局下展開攻勢，李勛傑先敲出長打，隨後桃園吹起怪風，邱鑫中外野飛球被吹成長打，攻下樂天桃猿第1分，五局下，這2天手感火燙的長打砲手張趙紘敲出兩分砲，率領樂天桃猿3：2逆轉。六局下，樂天桃猿2023年選秀落榜的劉子杰再扛出兩分砲，助隊拉開比分，KT巫師進攻方面局局有攻勢，卻無法轉化為得分，全場7安打、選到10次保送，全場合計17次上壘，但最終僅攻下3分。2024年首輪指名的前平鎮高中強打張趙紘，這兩天面對日、韓職球隊，展現長打火力，昨戰單場2支長打、打進3分打點，今日又扛出兩分砲，2天合計為樂天桃猿打進5分，成為最大亮點。