樂天桃猿稍早發布震撼消息，總教練「阿公」古久保健二卸任一軍總教練一職，引發外界關注，實際上，樂天桃猿距離10月27日奪下中職總冠軍才不到2個星期，古久保健二上周才飛回台灣參與球隊奪冠遊行，在巴士上微笑與球迷揮手，如今卻成道別之旅。樂天桃猿2日舉辦封王遊行活動，古久保健二透露，奪冠後返回家鄉日本，經過幾日休息，1日晚間又搭乘飛機回到台灣，為了就是參加生涯第一次的封王遊行。古久保健二當時笑說，球員時代曾經隨隊奪下冠軍，但這是第一次參與奪冠後的慶祝活動，「日職奪下優勝，不會有遊行慶祝，而且那時拿到優勝的時候，剛好有遇到恐怖襲擊，所以都沒有慶祝封王。」當時古久保健二坐在巴士上，在2個小時間的路程期間，多數時間都站著與人行道爆滿球迷揮手致意，還提到很擔心一路騎機車跟隨奪冠遊行巴士的球迷，請他們一定要注意安全，結果不到1周時間，樂天桃猿就宣布古久保健二卸任伊軍總教練，暫時結束6年中職執教生涯。出生日期：1964年6月23日（61歲）出生地：日本大阪府豐中市守備位置：捕手球員生涯：近鐵猛牛（1985–2002）執教生涯： 大阪近鐵猛牛 二軍投捕教練 （ 2003–2004 ）→中日龍 二軍捕手教練（ 2005–2008） →東京養樂多燕子 二軍投捕教練（ 2009–2012）→歐力士猛牛 一軍投捕教練（ 2013–2014）→韓華鷹（韓職） 一軍投捕教練（ 2015）→東北樂天金鷲 一軍投捕教練（​​​​​​​ 2016–2018）​​​​​​​→富邦悍將（中職） 一軍捕手教練（​​​​​​​ 2019–2021）→樂天桃猿 一軍首席教練（​​​​​​​ 2022–2023）​​​​​​​→樂天桃猿 一軍總教練（​​​​​​​ 2024–2025）​​​​​​​