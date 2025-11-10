我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿前總教練古久保健二在冠軍遊行時，拚命與球迷揮手，相當享受奪冠喜悅。（圖／記者陳柏翰攝,2025.11.02）

▲樂天桃猿前總教練古久保健二，將選手視為第1順位，是一位「帶心」的總教練。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

▲樂天桃猿前總教練古久保健二，平時在賽前受訪時，不吝嗇分享自己的觀點、建議。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

樂天桃猿日前風光在台灣大賽奪下樂天集團入主後首冠，昨（9）日卻在亞洲職棒交流賽賽後宣布與日籍總教練古久保健二結束4年的賓主關係，此消息一出震撼職棒圈。綽號「阿公」的古久保，雖然年紀與球員有段差距，相處卻無隔閡，總是將球員擺在第1順位。據了解，古久保下台並非領隊牧野幸輝提到的「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果」如此簡單，反而像是公司單方面的決定。現年61歲的古久保2019年來台執教，先是在富邦悍將擔任3年投捕教練，2022年轉投效桃猿擔任首席教練，去年升任總教練一職，本季率隊雖然只拿下年度第3，卻在季後賽、台灣大賽演出「下剋上」，奪下隊史第8座、集團史首冠。台灣大賽後，古久保參與在台灣的首次冠軍遊行，站在遊行巴士上，古久保難掩激動情緒，不停與球迷揮手，看到有球迷舉著自己的應援毛巾，還特別拿手機拍照留念。2個半小時的遊行時間，古久保沒有一刻坐下休息，全程與球迷揮手致意。在記者眼中，古久保是一位非常健談的總教練，無論是聯訪、獨訪，古久保總是能與媒體暢聊，提出自己的看法與建議。雖然身為中職教練，但古久保仍隨時掌握日職資訊，對古林睿煬、孫易磊等旅日球員也特別關心。此外，古久保對於自家行政團隊惹出來的「食安風波」，他也從不拒答，更不怕得罪行政高層，呼籲公司能盡快改善食安，讓選手專心在場上應戰。雖然被球員們稱作「阿公」，但古久保與子弟兵完全沒有距離，與資深、年輕的選手都相處融洽。據了解，古久保總是將選手擺在第1順位，選手們也看得出來，古久保從擔任首席教練時就非常努力，因而建立革命情感，被視為「帶心」的主帥。此外，古久保不強迫選手帶傷上陣，即便在上、下半季尾聲有爭冠機會，古久保仍以手上現有的戰力將牌打好，把選手的健康作為首要考量。據了解，古久保在確定球隊不給予續約時，選手都不知情，加上週末的交流賽以二軍球員為主，與古久保一同奪下台灣大賽冠軍的一軍球員大多不在場，得知消息後也不敢相信。古久保跟子弟兵宣布離隊時，還落下男兒淚，但他仍心繫球員未來，提醒選手要如何改善課題。對於換帥的「原因」，桃猿領隊牧野幸輝僅表示，「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果。」此話有說等於沒說，據了解，古久保下台非雙方共識，更像是公司單方面的決定。桃猿行政團隊此次換帥被認為手段粗暴、難看，牧野自5月接任領隊後，不僅無法有效改善球隊食安風波，還在季末被踢爆二軍宿舍安全疑慮，每當遇到這些問題，除了道歉以外，看不出有其他實質作為，「是有的！」這句話，從牧野口中喊出，顯得格外諷刺。