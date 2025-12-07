我是廣告 請繼續往下閱讀

▲年僅19歲的法國天才杜埃（Désiré Doué）在2025歐冠決賽大放異彩，以兩進球一助攻主宰全場，成為巴黎聖日耳曼奪下隊史首座大耳朵盃的重要功臣。（圖／美聯社／達志影像）

如果要在2025年的體育史冊上，選出最令人跌破眼鏡、也最熱血沸騰的一頁，毫無疑問，絕對是今年6月1日在慕尼黑安聯球場上演的那場「歐冠決賽大屠殺」。多年來屢屢與大耳朵盃擦肩而過的巴黎聖日耳曼（又稱PSG），終於在這一晚徹底摘去「無冕王」標籤，以震撼性的5：0橫掃義甲豪門國際米蘭，贏得隊史首座歐洲冠軍聯賽冠軍，同時也締造歐冠決賽史上最大分差之一，這一夜不僅屬於巴黎，更屬於整個法國足球，也是歐冠格局重新被洗牌的一晚。比賽的主角毫無疑問是19歲的法國天才杜埃 (Désiré Doué)。這位年輕中場以兩個進球與一次助攻主宰舞台，他的冷靜與爆發力在決賽的燈光下顯得異常成熟。巴黎過去曾擁有內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Mbappé）與梅西（Messi）等球星，卻從未在決賽踢出如此流暢而殘酷的比賽內容。杜埃的崛起仿佛象徵著另一個時代的開啟，一個不再依賴超級巨星個人能力，而是依靠戰術體系驅動的PSG正式成形。除了杜埃的梅開二度，哈基米（Achraf Hakimi）、克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）與馬尤盧（Senny Mayulu）也先後進球。巴黎的攻勢從比賽開始便不曾停歇，他們以高壓迫、高節奏與極具穿透力的側翼推進不斷撕裂國際米蘭的防線。國米在前兩輪淘汰賽展現出的穩定性與硬度，完全無法在決賽重現。對比過去的 PSG，這支球隊最大的不同在於他們比任何時刻都更像一支真正「準備好要奪冠」的球隊。這份成熟來自恩里克（Luis Enrique）的整體調教。這位曾率西班牙與巴塞隆納奪冠的主帥，為巴黎帶來的不是華麗的表象，而是一套兼具壓迫、轉換、位置流動的完整體系。長年以巨星堆砌聞名的大巴黎，在恩里克手中完成了本質性的改造。主力平均年齡僅24歲，團隊攻守平衡是本季PSG最大的跳躍。正因如此，他們不再因個別球員的狀態浮沉而起落，而是成為歐洲頂尖舞台上最難以對抗的整體系統之一。這場5：0的勝利不僅為巴黎帶來第一座歐冠，也讓PSG成為歐冠史上第24支奪冠球隊，同時成為繼1993年馬賽之後第二支捧起歐冠金杯的法國球隊。對法國足球而言，這是一段漫長等待的終點，也是一個全新時代的開端，同時象徵PSG為此付出的長達十多年的轉型。回顧2025賽季，這支 PSG 不僅奪下歐冠，同時包辦法甲聯賽與法國盃冠軍，寫下隊史三冠王。他們不再只是擁有華麗陣容的豪門，而是從青訓、轉會、市場策略到場上執行力都全面升級的成熟球隊。在2025年的尾聲重新回看這場歐冠決賽，不難理解為何它會被放在年度體育事件的重要篇章中。大巴黎終於從嘲諷與質疑中走出來，把多年遺憾轉化為一場無可挑剔的經典勝利。