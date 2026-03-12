根據日媒《Full Count》最新消息，日職北海道日本火腿鬥士隊今（12）日確定簽下WBC中華隊當家鐵捕林家正，補強捕手深度，成為例行賽開打前的緊急補強。火腿隊代理GM木田優夫受訪時也解釋原因，表示從去年開始就不斷關注林家正，「去年以測試生身分參加秋季訓練營後，我們就一直持續關注他。看到他在WBC代表中華隊拚戰的身影，我們再次確信他能為火腿隊奪下日本第一做出貢獻，因此決定正式簽約。」
林家正新球季轉戰日職 成古林睿煬、孫易磊隊友
根據日媒報導，現年28歲的林家正，在東京巨蛋舉行的WBC第一輪C組預賽中，擔任中華隊一員，於對陣捷克比賽中擊出二壘安打等表現，為球隊勝利做出貢獻。本次WBC他共出賽4場，打擊率為.143。
達成簽約協議後，林家正透過球團表示：「大家好，初次見面。我是來自台灣的捕手林家正（Lyle Lin）。這次非常榮幸能加入北海道日本火腿鬥士隊。從現在起，我每天都會腳踏實地投入訓練，全力以赴表現，為了能對球隊奪下日本第一做出貢獻，我會拼盡全力加油的。」
去年底參加日本火腿秋訓 如今被正式簽下
林家正去年底先後造訪日職球隊秋訓，與日本捕手互相學習，其中日本火腿就是其中一站，但後續並無下文。原本在經典賽開打前，林家正已經加盟美國獨盟高點搖椅隊，但在經典賽賽程結束後，日本火腿鬥士突然宣布簽下林家正，日媒也以「緊急補強」表達這件事的突發性。
🔥林家正球衣背號為38號！霸氣喊話：想為日本火腿奪下日本職棒冠軍
