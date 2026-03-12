北海道日本火腿鬥士隊今（12）日正式宣布，已與前美國獨立聯盟高點搖滾樂手隊（High Point Rockers）、同時也是世界棒球經典賽（WBC）中華代表隊的當家捕手林家正（Lyle Lin）達成合約協議。林家正將披上「38」號球衣，並在球季開幕前夕火速加盟，為火腿隊的戰力注入強心針。根據日本媒體《體育報知》報導，林家正受訪時也表示自己很榮幸加入火腿，希望能夠為火腿隊拿下日本職棒冠軍貢獻力量。
曾在台北大巨蛋砲轟戶鄉翔征 林家正實力獲認可
現年28歲的林家正與日本棒壇極具淵源，他在2024年世界棒球12強賽（Premier 12）決賽中，曾從讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征手中擊出致勝先制全壘打，展現優異的打擊爆發力。在本屆WBC賽事中，他也以台灣隊主戰捕手身分，在3月6日對陣日本隊（武士日本）的比賽中先發登場。
林家正在合約達成後表示：「大家好，我是來自台灣的捕手林家正。非常榮幸能成為北海道日本火腿鬥士隊的一員。從現在起，我會每天精進練習、全力以赴，目標是為球隊奪下『日本一』（日本職棒總冠軍）貢獻最大的力量。」
從測試生到正式簽約 木田GM：他就是我們要的人
林家正與火腿隊的緣分始於去年11月，當時他以測試生身分參加了在ES CON FIELD HOKKAIDO舉行的秋季訓練營。火腿隊代理總經理（GM）木田優夫表示：「自從他參加測試後，我們就一直持續追蹤。看到他在WBC賽場上代表台灣隊奮戰的身影，再次確認了他能為火腿隊奪冠帶來貢獻，因此決定正式簽約。」
木田GM補充，儘管林家正在開幕前夕才會和球隊會合，但對他的即戰力充滿期待。這也是火腿隊繼王柏融之後，再次引進台灣籍優秀選手，除了強化捕手深度，也期望能再次掀起台灣球迷的關注熱潮。
霸氣喊話與背號傳承
選擇了38號球衣的林家正，展現了強大的自信。火腿隊目前在總教練新庄剛志的帶領下風格鮮明，林家正的加盟除了守備方面的安定感，他對戰日本投手的豐富經驗也將成為球隊寶貴的資產。
