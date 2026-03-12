我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國遭遇苦戰才驚險晉級經典賽8強，首戰就將遭遇「宇宙戰艦」多明尼加。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.09）

WBC經典賽「宇宙戰艦」多明尼加今（12）日靠著打線發揮，7：5擊敗委內瑞拉，豪取預賽4連勝，以分組第一晉級，C組第2的韓國隊，則會在複賽8強遇上多明尼加，稍早多明尼加總教練、大聯盟傳奇強打「普神」普侯斯（Albert Pujols）已經親自宣布，將派出當家王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）對決韓國。現年29歲的桑契斯有5年大聯盟資歷，皆效力費城費城人隊，2024年首度入選大聯盟明星賽，上季則投出生涯年，在大聯盟先發32場戰績13勝5敗、防禦率2.50，於202局中投出212次三振，還曾因對戰大谷翔平好表現，受封為「大谷殺手」。桑契斯原本傳出婉拒為多明尼加參戰，但在開打前2周確定加入，或許是調整狀況仍不到位，預賽面對資格賽殺上來的尼加拉瓜，先發僅投1.1局就花費43球，雖投出4次三振，但也被敲出6支安打失3分，防禦率高達20.50。多明尼加本次在普侯斯坐鎮總教練之位下，成功徵召多名大聯盟頂級球星參戰，包含索托（Juan Soto）、馬查多（Manny Machado）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）等人都加入，目標劍指隊史第2座經典賽冠軍。反觀韓國隊，雖然同樣有多達5位大聯盟球員參戰，但預賽卻走得不順遂，面對中華隊一戰歷經延長賽4：5吞敗，陷入淘汰邊緣，最後靠著打線最後一戰發威，才以7：2擊敗澳洲，以分組第2闖進複賽，首戰就將面對「宇宙戰艦」多明尼加，預期恐將陷入苦戰。