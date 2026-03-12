我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊當家鐵捕林家正14歲時，就展現了極強的主見，花了一整年的時間說服父母讓他出國留學闖蕩。（圖／記者葉政勳攝）

▲有網友在threads上分享林家正當兵趣事」，直言林家正用躲避球的威力超驚人，而且和排球國手吳宗軒是同梯。（圖擷自threads）

▲林家正最為人稱道的，就是他出色的配球與引導能力。（圖／記者林柏年攝,2026.2.27）

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊宣布，正式簽下台灣捕手林家正，他將披上38號球衣，成為火腿隊史首位台灣捕手。林家正新賽季將與台灣強投古林睿煬、孫易磊並肩作戰，力拚「日本一」最高榮譽。這位在國際賽場上屢屢建功、帶給球迷滿滿安全感的本壘指揮官，不僅球技出色，私下也有許多迷人的魅力。以下為您整理關於林家正的5個有趣小故事：林家正在國中時因赴美參加世界賽，深受美國「學生運動員」文化的啟發。當時年僅14歲的他，展現了極強的主見，花了一整年的時間說服父母讓他出國留學闖蕩，展現出超越同齡人的成熟與果決。15歲赴美時，林家正會說的英文只有簡單的自我介紹，但現在他的英文已經相當流利。這段故事展現出他超齡的成熟，學生時期就已確立志向，並且付諸行動去追求。2019年林家正在成功嶺服義務役時，曾和同梯弟兄一起打躲避球。有網友在社群上回憶，林家正丟球毫不手軟，被打到會發出巨大的「ㄅㄥˋ」聲，讓他直呼「根本是鐵塊」。該名網友透露自己就是被林家正打出局的，還笑說「真的超痛的」對方也很有禮貌，走過來拍了拍自己的肩膀說「沒事吧！兄弟！」並逐一關心了被自己打到的人，展現超暖個性。網友還強調，自己的部隊中不只有林家正，還有男排國手吳宗軒，兩人在同一個地方服役，也算是相當有趣的緣分。林家正擁有185公分的高壯身材與極具特色的硬漢長相，被許多網友戲稱長得很像古代的「古代戰場大將軍」。但實際上，他在受訪時總是談吐斯文、溫和有禮，這種粗獷外型與紳士性格的強烈反差，讓他圈粉無數，甚至讓許多女粉絲自稱「家政婦」。過去在小聯盟時期，林家正曾被部分球迷戲稱為打擊不振的「自殺棒」。但他不斷精進自我，今年在2A繳出超過4成的打擊率。在12強棒球賽冠軍戰對決日本時，他從日本強投戶鄉翔征手中敲出震撼人心的陽春全壘打，成為帶動球隊士氣的勝利打點，幫助球隊以4：0奪冠，用實力證明自己的價值。而這一發全壘打也成為後續他被日本火腿隊看中，並最終與這支太平洋聯盟強隊簽約的契機。林家正最為人稱道的，就是他出色的配球與引導能力。在賽場上，他時常主動走上投手丘安撫投手情緒，並告訴隊友「一定要相信自己是最好的投手」。這種能穩定軍心、化解危機的特質，讓他獲得了「心靈捕手」與「配球皇帝」的美名。