我是廣告 請繼續往下閱讀

▲真正讓世界記住林書豪的，是2011年底加盟紐約尼克後的故事。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 2012年2月，林書豪以替補身份上場，隨後竟開啟連續先發的奇蹟。他對陣全明星後衛威廉斯（Deron Williams）砍下25分、7助攻，接著對陣猶他爵士攻下28分、8助攻，創下生涯首次先發NBA歷史第二高的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-2025總冠軍賽最後的哨音落下，新北國王成功摘下桂冠，然而，這份勝利的喜悅很快就被一個震撼性的消息籠罩。奪冠的兩個月後，新北國王核心領袖、華裔球星林書豪，在社群上正式宣布結束他長達15年的職業籃球生涯。隨著他卸下戰袍，曾襲捲全台的的「林來瘋」（Linsanity）傳奇，將就此劃下句點。林書豪的故事，始於加州一個平凡的基督教家庭。他的父母身高皆為168公分，這似乎預示著他在「巨人」雲集的美國籃壇中，註定是個異類。然而，從高中率隊奪冠，到將自己的比賽DVD寄給NCAA各大學，他始終憑藉著一股不服輸的「殺手本能」前行。最終，他走進了哈佛大學的殿堂，以經濟學學位畢業，儘管大四對康乃狄克一役狂砍30分，讓他的名字第一次引起全美關注，在 2010年NBA選秀中卻無人問津。 當時林書豪加入金州勇士，不過三度被下放發展聯盟，兩度被裁，他的籃球人生彷彿總在懸崖邊緣。真正讓世界記住他的，是2011年底加盟紐約尼克後的故事。在被火箭隊釋出後不久，林書豪幾乎要被尼克放棄。在一線生機中，他爆發了。 2012年2月，林書豪以替補身份上場，隨後竟開啟連續先發的奇蹟。他對陣全明星後衛威廉斯（Deron Williams）砍下25分、7助攻，接著對陣猶他爵士攻下28分、8助攻，創下生涯首次先發NBA歷史第二高的紀錄。最讓人津津樂道的，是在麥迪遜花園廣場擊敗柯比（Kobe Bryant）領軍的湖人，獨得38分，讓「籃球之神」也為之側目。短短十多天，他從板凳末端，成為全台、全亞洲乃至全世界共同談論的名字。從火箭到湖人、黃蜂，再到籃網與暴龍，林書豪經歷過先發、替補、交易、傷病、被忽視，也曾在多倫多舉起NBA冠軍戒指。「林來瘋」不僅是體育新聞，更是一種希望的象徵。他讓全世界看見，一個看似不符合「主流定義」的華裔控衛，也能在籃球最高殿堂發光發熱。直到現在，他的故事仍激勵著一個又一個還在追逐夢想、不被定義的人們。NBA旅程結束後，林書豪的足跡踏遍CBA、NBA G聯盟，最終在2023年歸根台灣。從高雄鋼鐵人開始，他就展現出頂級的統治力，締造了單場50分大三元等無數驚人紀錄。2023年9月林書豪正式加盟新北國王，如願與弟弟林書緯並肩作戰。 2024-25賽季，他幾乎贏得了所有能贏的個人榮譽。2025年6月29日的TPBL總冠軍賽G7，林書豪以FMVP之姿，率領新北國王登頂，成就他職業生涯的第三座總冠軍。奪冠後兩個月，林書豪在個人社群中無預警宣布自己要退休的消息。字裡行間中，他表達了對這段旅程的強烈不捨，承認告別籃球是他人生中「最難的決定」，同時也感謝全球球迷對「林來瘋」的堅定支持，讓他的夢想得以實現。林書豪在文中坦言，作為一名職業運動員，他一直知道退休就在不遠處，但他深知，這份告別的重量超乎想像。「做為一個職業運動員，我們一直知道『退休』就在不遠處。過去職業生涯的15年，我明確的知道有一天我會需要離去，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。」他回顧職業生涯的最大驕傲，並非單純的勝利或數據，而是挑戰世俗眼光中對他體型條件所認定的可能性。林書豪成功地在籃球最高殿堂證明了自己，實現了兒時看似不可能的瘋狂夢想。「能夠在最耀眼的燈光下與最猛的對手對抗，並且挑戰世俗眼光中對於我這樣體型條件所認定的可能性，是我這輩子最大的榮耀。我實現了小時候以為不可能的瘋狂夢想：在全世界的球迷們面前打球。」林書豪承諾，他永遠會是那個「充滿童心，碰到籃球就覺得是最鮮活的自己」。隨著這位傳奇球星卸下戰袍，全球籃壇的「林來瘋」篇章正式翻頁，但他的故事和精神，還是會繼續在世界的每個角落發光發熱。林書豪球衣退休儀式將於12月28日進行，屆時新北國王將與全球球迷一同，向這位偉大的球員致敬。