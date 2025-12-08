我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將休賽季持續補強，日前在自由球員（FA）市場上以7年5600萬網羅33歲資深捕手林岱安，今（8）日宣布與前中信兄弟外野手林書逸完成簽約，進一步強化戰力深度。悍將球團表示，補強作業仍在持續進行中，後續若有確定名單將陸續對外公布。林書逸卸下黃衫改披藍袍，與悍將副領隊林威助再續前緣，2人曾在2022年聯手替兄弟奪下總冠軍。現年32歲的林書逸，2016年選秀第5輪被兄弟指名，9年職棒生涯僅2018年出賽數破百，2022年打出生涯年，出賽85場敲出80支安打，繳出2成93打擊率，並在台灣大賽繳出不俗的成績。不過自2023年球季開始，林書逸出賽空間遭壓縮，連3個球季出賽數未超過15場，在今年球季結束未進入所屬球團保留名單，悍將隨即展開接觸，近期順利與林書逸完成簽約，新球季將披上悍將戰袍。悍將今年季後積極布局，包括林岱安、林書逸等補強陸續到位，針對保護名單外球員的評估也持續進行，目前已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。