2026年將成為上班族與學生最期待的「無補班元年」，人事行政總處公布的國定假日總表顯示，2026年共有120天假期、9個以上的連假，從春節9天到多組3、4天短連假，全都免補班就能放。由於行政院自2025年下半年起正式取消補班制度，明年起放假不再需要週六還債，讓網友狂歡直呼：「補班地獄終於結束」、「最幸福的年度行事曆」。
2026年即將到來，隨著行政院拍板取消補班制度，從2025年下半年起正式進入「補假不補班」的新作息時代，人事行政總處也公布2026年的國定假日安排。有網友在Threads貼出2026放假表，驚呼：「每個月都有亮點！」一整年竟有120天假期、9個超過三天以上的連假，讓上班族與學生都嗨翻。
值得一提的是，2023年因國定假日多落在週二、週四，全年度竟補班6天，引發極大民怨。行政院去年表示，因國人已習慣週休二日，未來行事曆不再調整上班日來換放假日，決議取消補班制度，2026年也成為第一個完全無需補班的年度。
由於未來連假不再以週六補班交換，大家終於能免還債安心放假，不禁紛紛直呼：「補班地獄終於結束了！」但也有人注意到，2026元旦落在星期四，因取消補班導致只放短短1天，讓不少人心情頗複雜：「怎麼元旦反而縮水了啦！」
不過2026年整體連假仍多到爆表，更被視為取消補班制度後的第一個「超豪華年度」，眾多網友留言狂歡，「社畜牛馬福音」、「明年的年假放完9天的下一週馬上又放3天，超難收心XD」、「光想到以前的補班就胃痛」、「開始規劃出國玩嚕」。
史上最幸福行事曆！2026年國定假期一次看
明年行事曆亮點滿滿，除了元旦之外，其餘假期幾乎全部形成連假，一年能爽放9大連假。其中春節最長達9天，因小年夜落在星期日，補假延至2月20日；中秋節與教師節卡在前後禮拜五、禮拜一，也形成四天連假；勞動節與聖誕節則因落在星期五，可享三天假期，堪稱近年最幸福的年度行事曆。
📍元旦：1月1日（四）至1月1日（四），單日休假。
📍春節連假：2月14日（六）至2月22日（四），共9天。
📍228連假：2月27日（五）至3月1日（日），共3天。
📍清明連假：4月3日（五）至4月6日（一），共4天。
📍勞動節連假：5月1日（五）至5月3日（日），共3天。
📍端午節連假：6月19日（五）至6月21日（日），共3天。
📍教師節＋中秋節連假：9月25日（五）至9月28日（日），共4天。
📍國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。
📍光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。
📍行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。
2026年請假攻略快收！最長請4休16天：直接訂機票出國
📍元旦連假：
請1月2日（五）1天，可休4天。
請12月29日至31日3天，可休6天。
請12月29日至31日＋1月2日共4天，可休9天。
請12月26日、12月29日至12月31日、1月2日共5天，可休11天。
📍春節＋228連假組合：
請2月20日（五）1天，可休9天。
或請2月20日、23日至26日共5天，可休16天。
📍228連假：
請2月23日至26日4天，可休9天。
與春節連休請5天，可休16天。
📍清明節連假：
請3月30日至4月2日或4月7日至4月10日，請4天可休10天。
📍勞動節連假：
請4月27日至30日4天，可休9天。
📍端午節連假：
請6月15日至18日4天，可休9天。
📍中秋節連假：
請9月21日至24日4天，可休10天。
📍國慶日連假：
請10月5日至8日4天，可休9天。
📍光復節連假：
請10月27日至10月30日4天，可休9天。
📍行憲紀念日連假：
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。
資料來源：人事行政總處
