我是廣告 請繼續往下閱讀

日本武士隊總教練井端弘和今（10）日現身美國佛羅里達州奧蘭多，參加美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）冬季會議並出席世界棒球經典賽（WBC）總教練記者會。井端也在會中更新目前的選手徵召進度，證實旅美球員中目前只有道奇巨星大谷翔平明確表態參賽。井端坦言，其他旅美球員的組隊進度受制於MLB球團回覆，導致現階段名單規劃「卡關」。此外，井端也曝光大谷可能合流日本隊的時間。目前確定表態參賽的日本旅美選手中，只有效力道奇的大谷翔平明確表態加入，其他球員仍在等待MLB球團回覆。井端坦言，名單規劃因此受到影響。他表示，球團尚未給予正式答覆，使日本隊現階段「只能等待」，並希望能在今年結束前收到回覆，好讓建隊作業順利推進。與日本還在等待相比，美國隊的陣容已逐漸成形。今日美國隊宣布國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）與道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）都確定參賽，加上隊長賈吉（Aaron Judge）與賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）等頂尖球星，美國隊的戰力正快速成型。井端表示，他並未因此感到焦慮，強調現階段最重要的是「做好能做的部分」，但仍希望在年內完成日本隊名單確認。日前，道奇總教練羅伯斯曾公開表示，希望大谷不要在經典賽中投球，如果山本由伸確定參戰也需要謹慎使用。對此井端回應，目前尚未直接從大谷本人或球團那邊聽到相關的限制，若未來球團或選手直接提出要求，他會再與相關人士充分溝通。日本武士隊在經典賽前排定多場熱身賽，2月27、28日將與中日龍交手，3月2、3日再迎戰歐力士猛牛與阪神虎。大谷在2023年經典賽是在美國完成春訓登板後搭機抵達名古屋參加賽前練習，並從大阪的熱身賽開始出賽。井端透露，此次大谷的合流模式可能與上屆相同，他應該會從大阪的兩場比賽開始實戰，並一邊調整時差一邊調整進入比賽狀態。他也表示已將集訓時程提供給大谷，並表達希望他如同上屆一樣的方式加入球隊，但若大谷需留在美國訓練，也不排除直接在大阪合流的可能。