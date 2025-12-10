我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠宇擔任CANON新機EOS R6 Mark III代言人，回憶高中時期二刀流往事。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.10）

樂天桃猿奪冠功臣陳冠宇，稍早出席相機品牌CANON EOS R6 Mark III新機發表會，此相機強調「攝錄雙棲」二刀流，高中時期也曾以二刀流身分出賽的陳冠宇，也分享過往經歷，認為投打要兼顧，訓練上難度就非常高，罔論打到職業賽場，「控球能力最重要，因為好球率對投手而言最重要，投不進好球帶，就當不成二刀流了。」EOS R6 Mark III強調的「攝錄雙棲」功能，如同棒球場上的投打二刀流，陳冠宇回憶起自己高中時也曾是穀保家商的二刀流球員，笑說自己打擊不差，「高中投手也有在投，沒有投球時就打中心棒次，我沒有打特別遠，但還是確實也有想過往打者發展。」談到二刀訓練過往，陳冠宇表示平時練習上，投手跟野手都是分開的，「相比於打者是扭轉爆發力居多，投手的練習方式完全不一樣，這時代可以出現能投能打的人很不容易，這真的非常難。」作為曾經實際作為二刀流發展的高中潛力大物，陳冠宇認為想持續往二刀流努力，作為投手時的控球能力，反而是最重要、也是他認為最難的，「好球率對投手而言最重要，投不進好球帶很麻煩，就像是兩好球投不到好位置，失投率很高就容易挨打。」另一方面，則是要培養強大的身體素質與高耐受力，「投手一定會遇到，有需要跨局數投球的狀況，體力調配，也是一名成功投手很重要的因素。」這次擔任CANON新機代言人，陳冠宇也笑說時常會看自己在場上被拍到的照片，「我喜歡那種眼神很專注的，有時候是投球瞬間，至於有些剛好動作很想出力，表情會很猙獰的，雖然很專業，但我覺得氣勢很重要。」