樂天桃猿牛棚大將陳冠宇今（10）日出席相機品牌CANON EOS R6 Mark III新機發表會，高中時期曾是穀保家商二刀流的他，也曾在日職賽場交手「最強二刀流」大谷翔平，對戰4次取得上風、還曾投出三振，明年經典賽中華隊投手有機會對決「世界的大谷」，陳冠宇也想跟學弟們說，「一定會有遇到比你更強的選手的經驗，大谷或許是最高殿堂50轟的打者，但是投手站在優勢方，先決條件下，就不需要去害怕他。」陳冠宇效力洋聯千葉羅德時期，與當時還在日本火腿鬥士的大谷翔平認識，生涯對決4次，陳冠宇僅被打出1安打、還取得1次三振，「印象最深刻的，剛好是井口資仁賢拜的引退賽，那場有幫助球隊贏球，還三振掉他，當時他身材跟現在還差很多，但對我來說，這確實是人生很重要、提升自信的一個回憶。」明年中華隊WBC經典賽首戰就要遇上日本，大谷有望擔任前段棒次打者登場，陳冠宇坦言，大谷現在是世界級的超級明星，但也不需要過度害怕，「他在大聯盟雖然有很厲害的事蹟，但每次打擊也都會有7次失敗機會，只要用最好的狀態，去讓他打出那7次失敗機會就好。」「日本隊還有很多很強的打者，其他國家也是，我覺得就一步一步來。」陳冠宇補充道，「一顆失投球就可能改變場上局勢，學弟們也都知道每一顆球的重要性，一顆球、打者的一步，可能就會影響最終勝負，所以我也不用特別提醒什麼，相信他們一定知道，每一個小細節都可以幫助到球隊，身為學長，也很期待看到他們成長。」