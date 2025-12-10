我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿牛棚大將「左護法」陳冠宇今（10）日出席相機品牌CANON EOS R6 Mark III新機發表會，被問到是否有意願為中華隊出戰2026年經典賽時，表達期待之意，會全力調整身體狀態，強調一切端看身體狀態為主，「其實我第一個想到的，是會不會造成球隊負擔，怕狀況不好，畢竟經典賽有用球、隔場限制，這件事是我最近在認真思考的。」陳冠宇坦言有收到中華隊徵召電話，會持續努力調整身體狀態，「每年季初都是我最不穩定的時候。這是最高殿堂比賽，所有規格，都是以前沒有的待遇，也是全世界都有在關注的比賽，可以跟世界各國好手交手，絕對是值得驕傲的一件事。」陳冠宇曾於2017年、2023年兩度披上中華隊戰袍出征經典賽，話語間，他希望把最好的自己留給台灣棒球，「跟例行賽中的穩定做比較，過往沒有調整這麼順利，身體狀況如果沒問題，再回報給教練團。」「備戰經典賽，除了要提早開機之外，用球也不同，高強度得提早拉起來。」陳冠宇補充道，「通常1、2月是緩和期，到賽季開始時身體跟心態都調到95%最好。如果要打經典賽1、2月就要準備到80%，等於中間有2個月差距，其實影響很大。」陳冠宇擔心的，其實在於無法把最好的自己奉獻給中華隊，「其實我第一個想到的，反而是會不會造成球隊負擔，怕自己狀況不好，畢竟經典賽有用球、隔場限制，這件事是我最近在認真思考的。」陳冠宇最後也想說，中華隊學弟們乘載著台灣人的願望，扛下所有壓力，很為他們感到驕傲， 「冒著賽季有低潮風險，提早開機出來打比賽，學弟都是很值得驕傲的。」陳冠宇看到12強時孫易磊、林維恩回歸母隊後，依舊有好表現，「他們保持得很好，蠻為他們感到開心的。」