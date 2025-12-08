我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳偶像男團F4熱鬧合體獨缺朱孝天（左1），對此朱孝天露面反擊先前暴雷遭除名的傳言。（圖／微博 ＠相信音樂）

▲朱孝天坦言自己是「被退出」F4的。（圖／朱孝天 微博）

偶像男團F4合體復出，卻唯獨少了朱孝天，疑似是直播多次暴雷，遭到團體除名。對此朱孝天今（8）日下午2點多在社群發布露面影片回應，甚至直接喊話五月天所屬的相信音樂經紀人「艾姐」，無奈要對方高抬貴手放過自己，「妳可以直接告訴我，我們可以配合。但妳沒有必要用抹黑、潑髒水的方式。」朱孝天在影片中點名艾姐：「就是妳現在做的這個事情，我不大理解。如果妳不喜歡我，或覺得我不適任於這次演出，妳可以直接告訴我，我們可以配合。但你沒有必要用抹黑、潑髒水的方式。」語氣中帶著委屈，也透露出被誤會的無奈。朱孝天進一步指控艾姐最自己設局：「我不理解妳希望我做什麼？是希望我跟妳展開罵戰？還是希望我暴跳如雷、懊悔，趕快跟你道歉，好讓自己被納入這次演出嗎？」朱孝天強調，自己從未有這樣的想法，他認為對方的言行不一致，「妳當初來跟我說，希望能夠集結大家年少時候美好的回憶，可是妳現在也沒有做到嘛。」影片中，朱孝天語氣平穩但態度堅定，他指責艾姐行為與初衷相違背，並強調自己沒有要阻撓演出。他表示自己隨時願意溝通與配合：「如果後面還有什麼需要我配合的呢？我這邊都是隨時開放的，妳可以隨時過來跟我溝通。」不過最後朱孝天也放軟語氣，祝福演出順利，並請對方高抬貴手：「既然妳的目的已經達成了，就希望妳好好做這次演出也好、演唱會也好，我就回到我自己該做的事情就好了，麻煩妳高抬貴手一下吧。」針對「因為暴雷被踢出」的傳言，朱孝天也說明，表示自己與相信音樂沒有任何合約，僅是談論意向，「從我正式拒絕他們三個要求後，相信音樂就單方面跟我切斷所有聯繫。」坦言自己也是事後才知道「被退出」，雖有些遺憾，但這次的活動肯定不會參與了。另外朱孝天對於另外三位團員的選擇表示理解，並獻上祝福，希望他們能夠演出順利。