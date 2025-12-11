我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，國民黨真的很爛，但民進黨禁小紅書也很蠢，他現在覺得兩邊都爛透了，讓他無路可走。針對中國社群app小紅書在台灣被禁1年，劉寶傑昨上《下班瀚你聊》表示，民進黨很蠢，小紅書中有許多出國旅遊的資訊，例如：在國外辦戶頭、外國推薦餐廳、餐點避雷指南、國外租房資訊等，政治性很低，他也有下載，裡面的健身內容做得很好，不只伸展、瑜珈，甚至跑步、壺鈴的資訊都有。同時，被問及未來規劃，劉寶傑也提到，他想一想，還要繼續糾結在台灣的內政、政黨嗎？他的困境在於，國民黨真的很爛，現在還在搞一中憲法、一國兩區，但他之前也說了，民進黨的大罷免一定會失敗，因為違背價值和他對知識的追求。他在乎的是人道、健康、科學、民主、愛國，綠營在路上給拍攝的人戴帽子，甚至栽贓網紅鍾明軒，這種事情怎麼可以在台灣發生？這是他想要的台灣嗎？這是他捍衛、愛的台灣嗎？不是。所以，兩邊他都覺得爛透了，現在無路可走。