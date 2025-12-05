有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，前（2023）年於台北漢來飯店內開設首家分店，後今年8月再開高雄店，如今三號店、即進駐桃園台茂購物中心的桃園台茂店，也宣布將於12月29日正式開幕。並將於12月11日上午11:00開放2026年2月底前的訂位，訂位平台一樣在inline。另外，島語也將再拓店，預計有台中漢神洲際購物廣場分店、大巨蛋內分店，都要到明年才會開幕。
餐飲集團漢來美食前年創設了被稱為「漢來海港升級版」的「島語」，至今即便已經有兩家分店，依舊是一位難求的人氣名店，上訂位平台inline查詢，幾乎很難看到兩家分店有空位釋出。
漢來美食今天正式公佈，「島語桃園店」確定要在12月29日將正式開幕，並將於12月11日11：00開放訂位，可預約2025年12月29日～2026年2月28日之座位。其中2026年春節檔期的座位，則將於2026年1月6日開放。漢來美食也補充說明，桃園店同樣也有下午餐，但是會於2026年1月9日開始供應。訂位平台一樣在inline，並將有預約專線，但電話號碼尚未公布。
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等九大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、香箱蟹等當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳等。
而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛、醬燒雞腿等輪番上陣，還有假日晚餐還另送每人半隻現烤活龍蝦。
🟡「島語」桃園台茂店開幕日與訂位攻略：
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
正式開幕日： 12月29日（週一）
訂位平台： Inline 線上訂位
開放訂位時間： 12月11日（週四）上午 11:00 起
可預約區間： 2025年12月29日 ～ 2026年2月28日
特別注意事項：
一、2026年農曆春節座位將於 2026年1月6日 開放預訂。
二、桃園店雖有下午餐，但將於 2026年1月9日 才開始供應。
三、將設有預約專線，電話號碼待官方後續公布。
用餐時間：
午餐：11:30~14:00
下午餐：14:30~17:00
晚餐：18:00~21:30
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
必吃亮點菜色：
包含松葉蟹、龍蝦帝王蟹湯、溫生蠔、法國田螺、烤肋眼牛排、煎干貝、片皮鴨、鮑魚燒賣等。
吃到飽變更貴 饗賓餐旅集團旗下五大自助餐2026年漲價
饗賓餐旅集團旗下五大自助餐品牌，包含「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」和「饗食天堂」，以及被網友們稱為「buffet隱藏王者」的「果然匯」，都宣告將於2026年1月1日起調漲部分餐期價格，平均漲幅自 3.3％ 至 5.2％ 。五大品牌官網都公開表示，「因應各項成本提升，將從2026年1月1日起調漲部分價格，全體同仁將持續盡心盡力，展現對餐飲服務的熱忱，感謝您的理解與支持。」
🟡饗賓餐旅集團「五大自助餐品牌」漲價一覽
📍「饗饗」、「旭集」與「URBAN PARADISE」：
▪️平日：午餐1390元→1490元、下午餐1090元無調漲、晚餐1690元→1790元
▪️假日：午餐1690元→1790元、下午餐1390元→1490元、晚餐1990元→2090元
▪️三大品牌平均調幅約 5.2％。
📍「饗食天堂」：
▪️平日：午餐898元→928元、下午餐728元→758元、晚餐998元→1028元
▪️假日：午餐998元→1028元、下午餐898元→928元、晚餐1098元→ 1128 元
▪️平均調幅 3.3％。
📍「果然匯」：
▪️平日：午餐608元→638元、下午餐平日無供應、晚餐608元→638元
▪️假日：午餐688元→718元、下午餐638元無調漲、晚餐688元→718元
▪️平均調幅為 3.7％。
資料來源：島語、饗饗、旭集、URBAN PARADISE、饗食天堂、果然匯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
