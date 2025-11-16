「島語」自助餐廳全台首家分店於2023年10年開張，一兩個月之間人氣高漲，成了「全台最難訂位吃到飽餐廳」，今（2025）年8月開設第二家分店後，地位仍屹立不搖，每個月的1日是開放預約日，可訂隔一個月整月份位子，11點預約門一開，一個月2萬多個座位被秒殺，難怪被說「有錢也不一定訂得到」。成功孵育「島語」最大功臣，就是漢來美食西餐品牌總經理劉子銘，成功非偶然，他有功夫、有想法，在島語剛創立時他用雙北的總人口數斷言：「會天天客滿至少兩年以上。」
國揚集團旗下不僅有房地產，更有漢神、漢神巨蛋兩百貨，以及北高兩個漢來大飯店，專注餐飲品牌的漢來美食。兩年前，當飯店南霸天「漢來」北上插旗台北南港開設「台北南港大飯店」，同集團的「漢來美食」自然負責多家在飯店內的餐廳，而其中最受外界好奇的就是自助餐廳，2023年10月7日，台北漢來大飯店宣布開始試營運，「島語」自助餐廳也隨之首次面世。
「島語」定位「海港2.0」！兩年內開兩家依舊最難預約
受注意原因無他，因為「島語」被封為是漢來美食旗下金雞母品牌「漢來海港」自助餐廳的進階版，有「海港2.0」之稱號。誰也沒料到，島語開幕才一、兩個月時間後，又有了另一個封號：「全台最難訂位（預約）吃到飽」，直到兩年後的今年，即便8月「島語」又南下開了第二家分店，該封號依舊無人可匹敵。
一手打造「島語」的最大功臣絕對是漢來美食西餐品牌總經理劉子銘，他在「漢來海港」開始受到歡迎的時代就已進入集團，在他手上將「海港」成功拓展至全台，且共7間分店，能做到年收近20億，也難怪是集團最賺錢品牌。
而漢來美食要創立新的吃到飽品牌此任務，就是因為漢來飯店確定插旗台北，當時就規劃出要在台北開發新的吃到飽餐廳且定位為「海港2.0」，中間經歷新冠疫情蔓延，計劃延宕，可能也是如此好事多磨，「島語」慢慢磨到開幕那天，正好就瞬間發光發亮。
用數字說話！劉子銘以人口數來評估島語會天天客滿
劉子銘透露，做吃到飽餐廳，人數愈滿才會愈賺錢，他計算過，大概至少要7成滿以上才有賺頭。島語台北店剛開幕時，他就跟集團內部「誇海口」說：「我的島語只要餐點品質穩定、服務有顧好，至少兩年內都會天天客滿沒問題！」果真從2023年10月揭幕後，到如今即便還開了高雄店，兩家島語依舊每日客滿，顧客一位難求。
劉子銘膽大心細，他用數字來說話！當初島語台北店開幕時，他以大台北包含台北市、新北市加總起來的人口總共600多萬人來評估業績，劉子銘大方公布他的算法：「我的預期是每個人可能半年才會想來吃一次島語，而我的座位共280個，加上有些座位可能是4人座會3人的也要算入考量，所以抓1天約是550個席次，再加上假日有下午茶，席位再多一些」，所以島語一年約賣到20幾萬個人次才是客滿。
他補充：「那我抓雙北裡頭會有大約兩成是喜歡吃自助餐的，那就是12萬，每半年想來來一次的話，就會有24萬人次，遠高過於估算。」更遑論還有其他縣市的民眾也會遠道而來，因此劉子銘才敢如此自信滿滿。
島語選用更高檔海鮮：香箱蟹、藍鑽蝦、法國海螺
當然，一家新餐廳會成功還有更多因素，漢來美食創「島語」幸有「漢來海港」為先驅為榜樣，劉子銘提到，所謂進階版的「海港」，當然首先食材是做出差異化，以吃到飽餐廳必備的生魚片、握壽司來說，鮪魚的品質有選得更高檔，雖然無法用到中腹、上腹那種等級，但油脂、口感就是不同，而島語也強調要有現流魚；就連壽司也有差異，「島語」不會看到平價的卷壽司。
▲島語吃得到多種生魚片，包含大目鮪、紅魽、青魽等現流魚貨，還有挪威鮭魚腹、日本海膽等。（圖／記者葉盛耀攝）
至於最受到顧客喜愛的蟳蟹等海鮮料理，劉子銘說：「『島語』會有紅蟳、沙公，或者三點蟹；「海港」則是蘭花蟹、扁蟹。」一樣都新鮮，但品種而造成等級不同。更遑論島語還有松葉蟹腳，並且在今年又推出坊間吃到飽餐廳中少見的香箱蟹，另外更強調藍鑽蝦、法國海螺等，在在都是更高檔的海味。
松葉蟹腳人氣高！兩店每個月客人吃掉近10噸
劉子銘不諱言表示，會有這些獨特食材可以用，大部分歸供漢來美食有強大的採購團隊，因為長期配合，所以廠商給貨品質穩定，且一有新東西就會告知，接著再試做、試吃等，評估是否可使用。
光是「島語」的一道冰鎮松葉蟹腳，尺寸就是比別人家來得肥美粗大，《NOWNEWS》記者吃過多次，同行者也都有這種感受。劉子銘透露，松葉蟹腳的確受歡迎，「目前高雄店每個月至少會被吃到5噸，台北是4噸多。」等於兩店近10噸，數量驚人。
我問劉子銘這樣讓顧客吃不怕虧錢？他說：「我反而是交代現場師傅不能『控菜』，餐檯上的菜要不間斷補貨！顧客中一定有常客，他會知道菜被拿光了等晚點就會立刻補上，所以不會有一進餐廳就瘋狂拿某道菜的狀況。顧客如果怕晚點吃不到，就會瘋狂拿一整盤，搞到最後吃不下或者膩了，就剩一堆在那裡，反而製造浪費。」
假日晚餐額外送每人半隻烤龍蝦 完美抓住人心
很會察言觀色、懂顧客習性的劉子銘還提到，島語在週六週日的假日晚間，會每個人額外送上一隻現烤的活龍蝦，「我有規定，客人進來之後最好半小時後就要上到他們桌上，顧客看到立刻開心，待龍蝦吃下肚後，大部分人此時沒有半飽也是三分之一飽了！」這是劉子銘擬定的策略，「客人會覺得假日比平常才多個300多元，竟然就有半隻活龍蝦，畢竟這道菜坊間市價至少都要800元起跳，當然顧客就覺得划算，吃得也開心。」他完美洞悉人性、抓住人心。
至於島語的餐價是每人1490元至2090元+10%，當初的定價策略，劉子銘不諱言一開始是先比較其他家的，「我先拿當時台北美福飯店的自助餐價位來參考，而我們的再定得比他們貴一些些。」畢竟島語也是身在飯店內的自助餐廳，所以也該拿同飯店規格的來比較，是劉子銘的考量。
開創不少獨家：每個餐檯配一款酒、隔間包廂、板前座位
劉子銘在島語也創了不少「獨家」，像是首創每個餐檯都搭配各自適合的酒飲，實踐當初品牌定位「一餐檯、一Fine Dining」的概念，實踐高端餐飲的Wine Pairing，當時在吃到飽市場是一大創舉。
也在島語首創有隔間座位，因為規劃餐廳時正好逢新冠疫情，趨勢使然，座位之間的走道比別人寬，自然也擬出多座「半開放式包廂」，劉子銘說：「也就是因為有隔間，島語台北店本來可以規劃出300多個位子，結果現在僅有280個，少賺了很多，但是顧客用餐起來覺得舒服一點。」
另外，高雄店也規劃出通常在日本料亭才看到的「板前」座位，是漢來美食董事長林淑婷給他的建議與發想。板前座位可以讓「單人」能更方便用餐，畢竟吃到飽餐廳較少會讓一個人坐兩人座，島語瞬間成了「單身狗」友善餐廳。
擁有30年西餐廚藝底子的劉子銘，從管「漢來海港」一直到「島語」，劉子銘也認為他研發的有些菜的口味是別人學不來的，像是烤焦糖葡萄柚，就是他研究出，選擇以酸度高又帶點苦澀味的焦糖，撒上砂糖後炙烤過，這好似水果類又像甜點的玩意，劉子銘將之歸類在熱食區，多數顧客認為吃下來相當解膩，很受歡迎。
另外，劉子銘還教團隊自製鴨肝醬，畢竟進口的鴨肝醬成本高，而鴨肝這幾年來更是在市場上缺貨，他的鴨肝醬從基本口味到後來還研發出桂圓口味，搭餅乾、佐酒都很適合。
到島語必吃菜色？劉子銘：生魚片、蝦蟹、牛排、干貝、烤鴨、東坡肉
我問劉子銘，若是親朋好友來到島語沒那麼大的食量可以「吃通海」，有沒有哪些食物是他推薦不容錯過的，他說：「當然生魚片、蝦蟹類都要吃；再來是鐵板或是燒烤區的牛排以及干貝等。」
「還有很多獨特的熟食，像是有同集團『名人坊』配方製作出的烤鴨，以及『福園台菜餐廳』的一品香東坡肉。」他也透露若是他自己到島語，反而最喜歡的是先來份生菜沙拉，再來是XO醬海鮮煲，再喝碗暖暖的湯。我笑說若照著劉子銘此般吃法，肯定會被廣大喜愛吃到飽餐廳的老饕笑說是「賠錢貨」。不過吃吃到飽其實就是吃自己開心、吃喜歡的菜色就好，過於暴飲暴食或是只狂吞某一兩道菜色這都不是健康的飲食習慣。
勇於接受挑戰的劉子銘，也緊鑼密鼓籌備「島語」在桃園、台中、台北大巨蛋的新分店，他也更加透露，另一品牌「漢來海港」也將有新型態轉型，要各位老饕們期待。
🟡人物資歷：
劉子銘
經歷：台北君悅酒店、台北遠東香格里拉、台糖長榮酒店、新竹煙波、高雄漢來大飯店、漢來大飯店西餐主廚
現任：漢來美食西餐品牌總經理
餐飲資歷：30年以上
🟡「島語」相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
資料來源：島語、漢來美食
