台北市精華區昨天（19日）發生無差別連續攻擊事件，27歲妨害兵役通緝犯張文，先在中山區、中正區三度縱火，再前往捷運台北車站與中山站商圈扔煙霧彈、隨機砍人，在警方包圍下墜樓身亡，總計4死11傷（含張文在內），台北市警局今日出面說明最新調查進度，張文已失業一、兩年，事發前擬定犯案計畫書並提前場勘，依據計畫書上的地點執行攻擊，他是一人犯案、無共犯，但動機仍不明。警方表示，經過數位鑑識，張文是計畫性犯案，雲端檔案的存取權限與編輯都是同一人，沒有共犯；犯案地點台北車站、誠品南西店以及中山區縱火，都與計劃書內容吻合，但目前為止仍無法釐清動機。張文在2021年參加空軍志願役士兵，隔年因為酒駕被汰除，桃園老家很少回去，這兩、三年沒跟家人聯繫，從去年年中到現在沒有工作。警方說，搜索張文租屋處，查扣汽油彈和製造工具、材料，他作案前事先勘查場地，包括中山區失火處、台北車站以及誠品南西店，他並未租車，都用名下車輛，有時騎機車、有時騎Youbike。北市警調查，張文昨天三點多先在中山區縱火，回到公園路租屋處又縱火，這段期間變裝三次，在台北車站丟煙霧彈並持刀攻擊後，前往誠品南西店途中又變裝兩次，總共變裝五次。張文作案使用的行李箱和汽油桶從網拍平台購買，至於外觀類似M18的煙霧彈，經確認規格後並非軍規煙霧彈，在網路上可以買到，大約800元到900元。有民眾質疑，誠品南西店發生攻擊事件後，最近的派出所相距只有幾百公尺，為何沒有馬上到場？警方回應，獲報一分鐘員警就到場，發現張文逃到頂樓，趕上樓見到地上有他脫掉的裝備與衣服，但沒發現人，再往下看，發現張文已經墜樓。