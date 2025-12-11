中央氣象署表示，今（11）天東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北臺灣高溫稍降，各地低溫預測17~20度。週六（12月13日）可能將迎接入冬的第一大陸冷氣團，預計氣溫會降到12～14度，空曠地區甚至下探到10度以下。此外，週六晚上到下周一清晨，有機會追雪，氣象署指出中部以北及宜花3500公尺左右以上高山有局部降雪或結冰機率。
今天的天氣：北部轉雨偏涼、中南部日夜溫差大
12月11日今天的天氣，氣象署指出上午東北季風較弱，臺灣各地氣溫回升，臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。
氣溫方面，北部及東北部天氣將轉涼，預測各地低溫約16至20度，北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，白天高溫可達27至29度，夜晚清晨因輻射冷卻作用，中南部日夜溫差大。
今天空氣品質：西半部風速弱易累積污染
環境部空氣品質預報資訊顯示今天清晨至上午西半部風速仍弱，午後環境風場轉為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、澎湖
橘色提醒：金門
明天的天氣：東北季風影響持續
12月12日明天天氣白天受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼。水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地低溫15~20度；高溫預測北部、宜蘭及澎湖、金門21~24度，花東24~26度，中南部26~28度，馬祖18~19度。
一周天氣：入冬首波冷氣團來襲 氣溫剩10度
氣象署指出週六（12月13日）起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，12月13日到12月15日受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，12月14日中部以北山區有零星短暫雨，由於水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。
12/14、12/15低溫預測中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12~15度，南部、臺東及澎湖14~17度；高溫北部、宜花及澎湖、金門16~23度，中南部及臺東21~26度。
資料來源：中央氣象署、環境部
明天的天氣：東北季風影響持續
一周天氣：入冬首波冷氣團來襲 氣溫剩10度
