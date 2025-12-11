我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人胡瓜率余天、康康、黃西田等人於明（2026）年3月21、22日舉行《鑽石舞台之夜》，今（11）日眾人出席媒體宣傳餐會，胡瓜坦言費了大把力氣，才讓半退休的余天點頭演出，稍早余天受訪透露過往罹患攝護腺癌、白內障，目前攝護腺全割掉，也替換了雙眼的水晶體，嘆道：「現在只想整天躺在家裡，跟亞萍各睡各的，可以睡滿8個小時！」特別的是，胡瓜也在餐會上大虧余天、黃西田「見一次少一次」大展黑色幽默。余天今稍早出席胡瓜《鑽石舞台之夜》宣傳餐敘，久違與大批媒體見面，他難得親自分享身體近況，透露過往罹患攝護腺癌、白內障，目前攝護腺已經全割掉，也因此替換了雙眼的水晶體，整個人眼神相較早年抖擻，「攝護腺都沒了，老花、白內障都看不清楚，現在都很清楚！」余天也被問及跟老婆李亞萍互動，「現在跟她分房睡了，各睡各的，還可以睡滿8個小時，以前都只能睡6小時」，另外，也被關心道夫妻倆還會有情趣？余天笑說：「攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了！」直呼現階段最想在家安養，不用擔心任何事情，心情輕鬆自在。事實上，余天近來鮮少出現於螢光幕前，體力跟心態大不如從前，先前其兒子余祥銓表示，許多國外廠商都有邀約，可是余天都拒絕了，「因為他覺得年紀大了，又出道這麼久，很累！」余祥銓也說，余天身體狀況相當強健，「氣色很好，狀態也都穩定，這樣很好！」2026《鑽石舞台之夜》演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落，今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。卡司部分除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君外，另邀請王彩樺帶來魅力全開的台味金曲，演出首日3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合。第二日3月22日將由蕭敬騰擔任壓軸，購票請洽年代售票系統，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。