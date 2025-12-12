地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看

台灣地震、颱風多，家中應該要常備「緊急避難包」。緊急避難包要裝什麼？放哪裡？《NOWNEWS今日新聞》整理避難包6大必備清單、放置地點與注意事項等重點一次看。消防署提醒，大家常忘記每半年要檢查一次避難包，確保物品無損壞、過期，登錄「全民防災e點通」，還可自動提醒檢查避難包時間。

緊急避難包要怎麼選？材質、型態哪種最適合？

消防署表示，緊急避難包原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，如果防水會更加分，容量要能裝得下以下6大類物品。不一定要另外買市售所謂的防災避難包。

▲內政部展出緊急避難包的內容與清單。（圖／內政部提供）
緊急避難包要裝些什麼？六大類物品一次看
1.緊急糧食飲水
可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

2.醫療及清潔品
優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

▲餘震不斷，建議民眾應事先準備好「緊急避難包」。（圖／翻攝自王尚智臉書）
▲緊急避難包裡要準備緊急糧食飲水、醫療及清潔品，如果家裡有嬰幼兒記得準備尿布。（圖／翻攝自王尚智臉書）
3.禦寒保暖衣物
輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

4.貴重物品
身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

5.鞋子
外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

6.其他
其他可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

▲總統府防衛韌性委員會會後記者會上，內政部展示的防災避難包內容示範。（圖／記者呂炯昌攝）
緊急避難包要放哪裡？還要注意什麼嗎？

消防署提醒，備妥緊急救難包之後，要在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查一次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換的情形。緊急避難包建議放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處。以下整理緊急避難包4要點，請大家多多注意與複習。

1.緊急避難包應放在家中與工作場所門口出口處。

2.每半年應定期更新緊急避難包的內容物，並於緊急避難包上註明更新日期。

3.逃生避難原則：要緊急避難時穿鞋、攜帶緊急避難包，如果可以的話，戴上安全帽更好。

4.家中每一成員都應該準備符合自己需求的緊急避難包。如嬰兒要預備嬰兒食品、尿片、濕紙巾等；女性要記得預備生理用品等。

此外，消防署也建議，民眾可以登錄內政部消防署建置【全民防災e點通】個人化防災系統(https://bear.emic.gov.tw)，在「防災準備」/「準備避難包」，檢核物品準備情形，系統也會自動在半年後提醒再次檢查避難包。

▲一圖看懂緊急避難包「救命8道具」，有小孩、寵物家庭也適用。（圖／翻攝自芎林消防分隊FB）
資料來源：消防署

