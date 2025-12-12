根據中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今（12）天天氣受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北、東半部為陰短暫雨的天氣，氣溫方面，北台灣白天高溫會比昨（11）天再下降約2～3度，預估約21～24度；低溫約18度左右。週六（12/13）晚上開始變天，大陸冷氣團南下平地低溫約12～14度，空曠地區甚至有機會下探10度以下低溫。想賞雪週末也有機會，黃恩鴻指出降溫搭配水氣，週六深夜到週日（12/14）上午中部以北海拔3500公尺以上高山可能會有降雪機會。
🟡今天的天氣：水氣偏多、北東偏涼 中南部日夜溫差大
12月12日今天天氣，氣象署指出，東北季風影響下，北部及東北部天氣稍涼，其他地區則是早晚偏涼、白天舒適，中南部日夜溫差較大。尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較明顯且偏持續，局部地區有大雨發生的機率。溫度方面，北部及宜蘭、花蓮低溫為18～19度，高溫僅21～24度，整日濕涼；其他地區低溫為16～19度，局部受輻射冷卻影響，溫度可能再更低一些，白天高溫可達26～28度，提醒民眾務必留意日夜溫差較大。
🟡今天空氣品質：中南部易累積污染 西半部局部橘色提醒
環境部空氣品質預報資訊顯示，今（12）日受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物較易累積；整體而言，西半部地區空品以普通至橘色提醒為主，花東則維持在良好等級。
◼︎良好：花東
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、澎湖
◼︎橘色提醒：高屏、馬祖、金門
🟡明天的天氣：東北季風影響持續、晚起明顯轉冷
12月13日明天天氣，白天仍受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部白天偏暖、日夜溫差明顯。桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區雨勢較明顯，局部地區有較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲到晴。
溫度方面，各地低溫約15～20度；白天高溫北部、宜蘭及澎湖、金門約21～24度，花東約24～26度，中南部約26～28度，馬祖約18～19度。氣象署也提醒，週六晚間起大陸冷氣團南下、東北季風再度增強，北部及東北部氣溫將明顯下滑，入夜後冷意加重。
🟡一周天氣：入冬首波大陸冷氣團來襲
中央氣象署表示，週六晚起大陸冷氣團南下，前段水氣尚多時，北台灣、東半部偏濕冷；後段水氣減少後，各地轉為乾冷，白天見到陽光，但早晚明顯偏冷。冷氣團的影響將從週六持續到下週一（12/15），最冷落在週日深夜到週一清晨，屆時若配合輻射冷卻，體感會特別明顯。中部以北及宜花平地低溫普遍約12～14度，空曠地區甚至有機會逼近10度。
🟡賞雪時間：週六到週日早上
冷氣團來襲又有水氣，不少民眾關心「有沒有機會追雪」。對此，氣象署說明，高山降雪必須同時滿足「低溫」與「足夠水氣」兩個條件。依目前模擬結果來看，最佳時間落在週六晚間到週日早上，以中部以北、海拔約3500公尺以上高山」機會較高。
資料來源：中央氣象署、環境部
