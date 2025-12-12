今天是12月12日，也是雙12購物節優惠！不僅是電商有優惠，各家咖啡館、超商、速食甚至飯店，都有推出雙12優惠。其中星巴克、必勝客、超商霜淇淋、牛排館、日式丼飯都有買一送一，麥當勞買超值全餐免費送漢堡。《NOWNEWS》整理全台各大通路最優惠訊息，一文掌握。
🟡咖啡通路雙12優惠：
📍星巴克：
根據星巴克官網，雙12「買一送一」好友分享日foodomo外送優惠；星巴克表示，全台門市特大杯星沁爽單杯特價。
◾️星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
📍路易莎：
路易莎表示，攜手奧地利國寶級美術館推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯，聯名杯身、杯套、封口膜綻放藝術美感。
根據路易莎官網，雙12有早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
📍85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！
85度C表示，12月12日雙12購物節當天、適逢周五咖啡日優惠，85度Ｃ全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
🟡超商通路雙12優惠
📍全家超商：
全家即日起至12月22日，只要到門市取件並且主動報會元電話或會員條碼，就可以獲得「FUN心取」神券優惠3選1，包括小杯熱單品美式29元、小杯熱單品拿鐵39元、自有品牌袖珍包柔紙巾9元。
提醒民眾，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，若是取件超過5個包裹，記得分批領取。並取完成包裹取件後，優惠券會在48小時內於自動匯入全家𝖠𝖯𝖯「酷碰券」。
現場門市優惠：
日期：12月10日至12月14日
◾特大杯冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大冰金門高粱酒香檸凍美式加9元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯特濃美式5杯222元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵4杯222元，7折（原價80元、特價56元）
◾大杯單品美式3杯222元，7.4折（原價100元、特價74元）
◾大杯單品拿鐵3杯222元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾大杯特濃美式35杯1212元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯特濃拿鐵30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾中杯單品美式26杯1212元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵23杯1212元，5.9折（原價90元、特價53元）
◾Let's Tea 40元系列50杯1212元，6.1折（原價40元、特價25元）
◾Let's Tea 50元系列37杯1212元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea 65元系列31杯1212元，6.1折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋42支1212元，5.9折（原價49元、特價29元）
◾黑炫酷繽沙30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
📍7-11：
7-11即日起正式開賣「蜜金桔霜淇淋」，以橙香雪貝霜淇淋為基底，選杯裝就能免費加贈蜜金棗、香桔汁醬，單杯售價49元。此外，周五至周日（12月12日至14日）門市持iCash 2.0、iCashPay消費，全口味霜淇淋買1送1。思樂冰不限支付方式，12月12日至12月14日同樣限時3天全口味任選第2杯10元。
現場門市優惠一覽：
日期：12月12日至12月14日
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.4 折（原價130元、特價70元）
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰文旦肉肉美式／青茶2杯99元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
🟡速食通路雙12優惠：
📍必勝客：
雙12歲末年終披薩優惠！必勝客表示，即日起至12月15日，全台門市「買一送一」最便宜59元起，大披薩199元開吃！APP神券、囤貨推薦下殺24折隨饗券一次整理。
全台門市必勝客優惠：
◾️必勝客「聖誕花圈黃金雞披薩」享外帶大披薩買一送一、或外送買大送小849元起。即日起至12月29日（或售完為止），限時3週限量開賣，回歸單點價429元起，首週獨家PK APP開搶。
◾️「巧克力QQ球五顆買一送一」59元。
◾️「黃金雞柳條四條買一送一」99元。
◾️必勝客大披薩199元！外帶13吋義式培根黃金薯「免費升級」薄脆餅皮。
◾️個人披薩「第二件半價」160元起：鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸。
◾️單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯「免費送個人披薩」一款：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起。
◾️1+1 149元！義式手工薄披薩：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2選1）+飲料：百事可樂／七喜／飛想茶（3選1）149元。
◾️薯在好食雞餐333元起：大披薩炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2選1）+薯金幣小份+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️千島海鮮個人披薩XL套餐189元：千島海鮮個人披薩+兩份副食+飲料。
📍達美樂：
雙12優惠代碼「873914」爽吃外送「大披薩買一送一」、優惠代碼「770779」外帶「大披薩買一送一再送大可樂」。
達美樂雙12狂寵LINE好友，12月12日至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
聖誕披薩半價搶先吃！達美樂全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。即日起外帶、外送「一擲High狂歡盒」歡聚優惠價1399元。
📍麥當勞：
◾️麥當勞最新APP優惠券，即日起至12月16日全台門市限定：買超值全餐「免費送漢堡」、單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單點極選系列漢堡「免費送中薯」、買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、單點四盎司牛肉堡「免費送小杯玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」、單點麥香魚／麥香雞「免費送38元飲品」、單點大麥克／勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」。
◾️麥當勞LINE隨買店取雙12優惠推薦，即日起至12月21日：麥脆雞腿「買4送1」，冰焦糖奶茶「買6送2、買12送4」，金選那堤、金選美式咖啡「買5送5、買12送12」，還有「3入65折起」量購優惠買焙果、蛋堡、滿福系列，LINE優惠券還能轉贈好友，一起團購好方便。
🟡手搖飲雙12優惠：
📍CoCo都可：
CoCo都可「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！即日起至12月16日，Uber Eats外送點得到「QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)買一送一」；即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
📍先喝道：
先喝道表示，冬季新品「太妃厚奶霜系列」開賣即熱銷，迎接雙12購物節，12月12日限定先喝道全台門市，開喝「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價！以佛手柑清香為基底的英式太妃風味伯爵厚奶霜，融合香甜綿密的太妃奶霜、再搭配椪糖脆脆，增添層次與口感。
提醒大家，每人限購2組；限現場／你訂自取（優惠活動不合併使用）；數量有限售完為止。
🟡飯店通路雙12優惠
📍凱撒墾丁大飯店：
墾丁凱撒大飯店表示，即日起至12月13日推出「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，可加價1212元即可入住景緻客房一晚；四人同行吃晚餐同樣可以加價1212元入住，再加碼升等17坪池畔花園客房。等於若單純只看住宿費，最低每人只要303元就能在墾丁凱撒入住一晚。每日限量5間。訂2025年12月12日至2026年03月31日之間的房間享有此優惠。（農曆春節2026年2月14日-2月20日不適用）
優惠細節說明：
▪️兩人入住：
總價：3636元（含自助式晚餐1212元/人+住宿費1212元）
房型：雅緻/景緻客房住宿1晚
假日需再加價：小假日+1212元/晚、假日+1212元/晚
備註：本房型為一大床房型，限兩人入住，恕無提供加人加價入住。
▪️四人入住：
總價：6060元（含自助式晚餐1212元/人+住宿費1212元）
房型：池畔花園客房住宿1晚
假日需再加價：小假日+1212元/晚、假日+1212元/晚
備註：本專案房費以四人計價，二至四人入住均同價，每房最多可入住四位。恕無提供三人住宿優惠。
🟡連鎖餐廳雙12優惠
📍Texas Roadhouse：
Texas Roadhouse推「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠，雙12當天Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台門市，憑Facebook貼文活動畫面享「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠！
提醒大家，每桌每次至多買一送一；活動品項12oz.肋眼牛排 (固定搭配奶油玉米，售價1490元)；贈送品項不含配菜價值1400元；本優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；優惠不併用。
📍Sukiya：
Sukiya表示，即日起至12月16日，外送平台Uber Eats全用戶，點得到溫泉蛋、秋葵、牛丼、蔥溫玉牛丼等「指定品項買一送一」優惠。秋冬冷天氣，免出門就有半價美食優惠別錯過。
資料來源：星巴克、foodomo、85度C、路易莎、7-11、全家、三麗鷗、CoCo都可、Uber Eats、foodpanda、先喝道、必勝客、麥當勞、墾丁凱撒大飯店、達美樂、Sukiya、Texas Roadhouse
