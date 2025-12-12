我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿隆索與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總額1億5500萬美元（約為45億台幣）轉戰美東戰場。（圖／美聯社／達志影像）

隨著MLB大聯盟自由市場2大重砲阿隆索（Pete Alonso）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）確定下家，與2人同類型、透過入札制度挑戰大聯盟的日本強打村上宗隆身價強勢上漲，根據日媒《體育報知》搶先爆料，紐約大都會目前在村上宗隆爭奪戰中取得領先地位，在這支超級豪門球隊加入競逐後，村上宗隆合約也飆升至1億美元（約合新台幣31.1億），有極高機率打破大聯盟日本內野手合約紀錄。重砲一壘手阿隆索昨日與巴爾的摩金鶯達成1份為期5年、價值1.55億美元的合約，待完成體檢後，官方將正式宣布消息，阿隆索合約將創下金鶯隊史次高紀錄，他也將成為史上最高薪的一壘手，另名重砲舒瓦伯則跟費城人完成5年、價值1.5億美元的續約。冬季會議過後，幾筆大合約逐漸確定，隨著球星未來塵埃落定，交易市場也變得更加活躍。先前一直關注阿隆索的球隊，現在會將目光轉向其他強打，MLB官網關於FA市場的專文中，一位不具名經紀人就透露，「目前貝林傑（Cody Bellinger）身價已經飆升，各隊對村上宗隆、岡本和真的興趣也進一步提升。」大都會休賽季先透過交易送走曾連3年單季轟出20發全壘打的外野手尼莫（Brandon Nimmo），隨後生涯253次救援成功的當家終結者迪亞茲（Edwin Diaz）轉隊至道奇，加上阿隆索離隊，等於不到1個月內失去3位球星，球隊亟需一位具備長打潛力的砲手加入，而他們的目標就是村上宗隆。《體育報知》就明言，大都會棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）曾在8月赴日觀察村上宗隆，親眼目睹村上宗隆在12日於神宮球場對陣橫濱DeNA時敲出再見兩分砲，斯特恩斯給出高度評價，「他（村上宗隆）擁有驚人的力量，我很期待他未來的職業生涯。」報導稱，村上宗隆目前競價金額已經高達1億美元，幾乎可以肯定會打破吉田正尚2022年與紅襪簽下的5年9000萬美元合約，成為日本大聯盟內野手史上最高薪紀錄。大都會內部正積極操作，嘗試簽下這位日本當代最強重砲，如果確定，將是隊史自2004年至2006年松井稼頭央之後的首位日本內野手。