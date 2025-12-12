我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士隊王牌投手達比修有的兒子Shoei（18歲）即將邁向NCAA頂級棒球殿堂。根據美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）官網宣布，Shoei將於明年秋天正式加入該校隸屬於NCAA Division I的校隊「Tritons」，承襲父親的棒球血統，踏上成為職業選手之路。有趣的是，他和大谷翔平（Shohei Ohatni）的名字只有一字之差。現年18歲的Shoei目前就讀於聖地牙哥當地的天主教主教座堂高中（Cathedral Catholic High School），同時也隸屬於教士隊的青訓系統。他身高183公分、體重84公斤，為右投手，擁有不俗的投球能力。在個人社群媒體中，他曾展示過時速91英哩（約146公里）的速球，並具備使用二縫線速球與橫向滑球（Sweeper）的技巧，展現未來成為職業投手的潛力。Tritons隊總教練Newman對於Shoei的加入相當期待，他表示：「他擁有來自大聯盟血統的敏銳度與專注力，無論是速球、變化球，或是對比賽的理解，都展現出色的能力。我們期待他在我們的體系中持續成長與進化。」身為大聯盟日籍名將達比修有的長子，Shoei的動向早已受到關注。隨著加入NCAA頂尖棒球聯盟，他將在美國最高大學棒球舞台上開始寫下屬於自己的篇章。未來是否能追隨父親腳步進軍職棒，值得各界持續期待與關注。