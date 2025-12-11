美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball ）球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）即將轉戰巴爾的摩金鶯隊，讓紐約大都會在中心打線出現空缺，根據《The Athletic》報導，大都會已有新目標，他們對紅雀隊的外野手、曾效力日本國家隊參加WBC的努特巴爾（Lars Nootbaar）表達出強烈興趣。
努特巴爾去大都會？健康狀況存疑
與阿隆索不同的是，努特巴爾並非自由球員，因此任何交易都必須透過談判取得。這位混血好手在2023年WBC賽事中代表日本出賽，以親民的形象和激情表現打動無數球迷，如今則可能成為大都會重整陣容的關鍵一員。
然而，努特巴爾目前的健康狀況仍存疑。2025年球季他出賽135場，打擊率.234，貢獻13轟、48分打點，OPS為.686，但在10月接受雙腳跟腱手術，能否趕上2026年球季開幕尚未確定。
大都會正值轉型期，失去阿隆索讓球隊的火力與球迷信心都受重創，引進具國際賽經驗與高人氣的努特巴爾，或許是他們在戰力與市場行銷上的雙贏布局。不過，紅雀是否願意出手交易，仍是未知數。
阿隆索成功東山再起 但季後卻轉隊
阿隆索成功擺脫低潮，繳出打擊率0.272、上壘率0.347、長打率0.524的亮眼成績單，並轟出38發全壘打，攻擊指數（OPS+）回升至144。季後他吸引多隊關注，最終與巴爾的摩金鶯達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總值高達1.55億美元（約新台幣48.3億元）的鉅額合約。
消息來源：The Athletic
