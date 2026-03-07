我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026世界棒球經典賽「台捷大戰」資訊

⚾2026世界棒球經典賽C組最新戰況

⚾中華隊 VS 捷克賽事轉播

⚾中華隊30人名單

⚾捷克隊30人名單

⚾️中華隊先發投手莊陳仲敖vs.捷克先發投手諾瓦克

▲面對明（7）日對戰捷克的背水一戰，由效力於大聯盟運動家隊的旅美好手莊陳仲敖掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲捷克確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novak）先發迎戰中華隊，他在2025年歐錦賽繳出7.1局無失分的統治級演出。（圖／捷克棒球協會）

⚾️2026經典賽中華隊賽程

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

⚾2026世界棒球經典賽中華隊晉級之路

⚾️經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？

今（7）日台灣時間11點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊將在東京巨蛋交手非贏不可的捷克。中華隊在首戰輸澳洲、昨日慘敗日本後，幾乎已經退無可退，晉級之路不僅要自助，還得靠天助。中華隊今日確定由「運動家三少」之一的莊陳仲敖掛帥先發，捷克隊則由在歐錦賽一戰成名的諾瓦克（Jan Novák）先發登板。《NOWnews》為讀者整理台日大戰轉播、30人名單，以及賽程等觀戰重點。開打時間： 2026年3月7日 11:00（台灣時間）比賽地點： 日本東京巨蛋分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）🇹🇼中華隊：0勝2敗／🇦🇺澳洲：2勝0敗／🇰🇷韓國：1勝0敗／🇨🇿 捷克：0勝2敗／🇯🇵日本：1勝0敗：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視現年25歲的莊陳仲敖目前效力於大聯盟運動家隊，並進入40人名單。他自手肘傷勢復出後展現驚人進化，最快球速突破156公里。莊陳仲敖在去年的資格賽對西班牙關鍵一役奪下勝頭，是中華隊挺進正賽的頭號功臣之一。優異的奪三振能力，將會是明日壓制捷克打線的關鍵利器。針對明日「晚接午」的硬仗，莊陳仲敖賽後坦言，目前團隊氣勢雖受打擊，但他的想法只有全力搶勝。他感性表示，本屆中華隊陣容堪稱近年最佳，對於前兩戰內容不盡理想、辜負球迷期待感到抱歉，「明天上場沒有時間調整，就是盡力幫球隊拿到第一勝。」明（7）日上午11點C組將迎來最關鍵的「台捷大戰」。這場比賽不僅關乎中華隊晉級八強的最後希望，更攸關中華隊是否會因小組墊底而導致下屆必須從資格賽打起的「降級危機」。捷克隊已確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novák）掛帥先發。諾瓦克曾效力於MLB巴爾的摩金鶯小聯盟體系，具備美國職棒資歷。他在2025年歐洲棒球錦標賽表現神勇，曾投出7.1局無失分、飆出9次三振的統治級數據，是捷克奪下隊史首面歐錦賽銅牌的功臣。其球路尾勁與精準控球，對連16局未得分的中華隊打線將是巨大威脅。第一輪分組會內賽台灣3月5日在日本東京巨蛋，接續迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強。連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。尤其交手澳洲的首戰，中華隊無法如願奪下首勝，昨日交手日本武士一戰更是單局被狂轟10分，全場0：13輸球。因此中華隊必須贏下捷克一戰，否則就有極高的機會再度從資格賽打起。中華隊在經典賽吞下二連敗後，晉級形勢已陷入極度被動。目前中華隊若想挺進八強，除了自身必須在接下來對戰捷克與韓國的比賽中取得二連勝，將戰績拉回2勝2敗之外，還得寄望出現「三方互咬」的混戰局面。由於中華隊已敗給澳洲與日本，若最終僅與其中一隊戰績相同，將因「對戰勝負」劣勢直接出局。中華隊唯一的生路，是祈禱日本維持全勝，並在8日擊敗韓國後，促成中華、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗且彼此互有勝負。屆時，中華隊才能透過比較「失分率」的優勢爭取晉級。簡言之，中華隊已無退路，不僅要自助還得天助，才能避免逃出止步首輪的魔咒。預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：：以雙方對戰勝負決定排名。：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。