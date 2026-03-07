今（7）日台灣時間11點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊將在東京巨蛋交手非贏不可的捷克。中華隊在首戰輸澳洲、昨日慘敗日本後，幾乎已經退無可退，晉級之路不僅要自助，還得靠天助。中華隊今日確定由「運動家三少」之一的莊陳仲敖掛帥先發，捷克隊則由在歐錦賽一戰成名的諾瓦克（Jan Novák）先發登板。《NOWnews》為讀者整理台日大戰轉播、30人名單，以及賽程等觀戰重點。
⚾2026世界棒球經典賽「台捷大戰」資訊
開打時間： 2026年3月7日 11:00（台灣時間）
比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
⚾2026世界棒球經典賽C組最新戰況
🇹🇼中華隊：0勝2敗／🇦🇺澳洲：2勝0敗／🇰🇷韓國：1勝0敗／🇨🇿 捷克：0勝2敗／🇯🇵日本：1勝0敗
中華隊0：3澳洲
韓國11：4捷克
澳洲5：1捷克
中華隊0：13日本
⚾中華隊 VS 捷克賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
⚾中華隊30人名單
投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）
、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）
內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、張政禹（9號、味全龍）、江坤宇（90號、中信兄弟）
外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
⚾捷克隊30人名單
投手（15人）：Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris Vecerka
捕手（3人）：Matous Bubenik、Martin Cervenka、Martin Zelenka
內野手（7人）：Martin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin Vavra
外野手（5人）：Marek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michal Sindelka
⚾️中華隊先發投手莊陳仲敖vs.捷克先發投手諾瓦克
背水一戰的最佳解——莊陳仲敖
現年25歲的莊陳仲敖目前效力於大聯盟運動家隊，並進入40人名單。他自手肘傷勢復出後展現驚人進化，最快球速突破156公里。莊陳仲敖在去年的資格賽對西班牙關鍵一役奪下勝頭，是中華隊挺進正賽的頭號功臣之一。優異的奪三振能力，將會是明日壓制捷克打線的關鍵利器。
針對明日「晚接午」的硬仗，莊陳仲敖賽後坦言，目前團隊氣勢雖受打擊，但他的想法只有全力搶勝。他感性表示，本屆中華隊陣容堪稱近年最佳，對於前兩戰內容不盡理想、辜負球迷期待感到抱歉，「明天上場沒有時間調整，就是盡力幫球隊拿到第一勝。」
歐錦賽一戰成名——諾瓦克
明（7）日上午11點C組將迎來最關鍵的「台捷大戰」。這場比賽不僅關乎中華隊晉級八強的最後希望，更攸關中華隊是否會因小組墊底而導致下屆必須從資格賽打起的「降級危機」。
捷克隊已確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novák）掛帥先發。諾瓦克曾效力於MLB巴爾的摩金鶯小聯盟體系，具備美國職棒資歷。他在2025年歐洲棒球錦標賽表現神勇，曾投出7.1局無失分、飆出9次三振的統治級數據，是捷克奪下隊史首面歐錦賽銅牌的功臣。其球路尾勁與精準控球，對連16局未得分的中華隊打線將是巨大威脅。
⚾️2026經典賽中華隊賽程
第一輪分組會內賽台灣3月5日在日本東京巨蛋，接續迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強。連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。尤其交手澳洲的首戰，中華隊無法如願奪下首勝，昨日交手日本武士一戰更是單局被狂轟10分，全場0：13輸球。因此中華隊必須贏下捷克一戰，否則就有極高的機會再度從資格賽打起。
⚾2026世界棒球經典賽中華隊晉級之路
中華隊在經典賽吞下二連敗後，晉級形勢已陷入極度被動。目前中華隊若想挺進八強，除了自身必須在接下來對戰捷克與韓國的比賽中取得二連勝，將戰績拉回2勝2敗之外，還得寄望出現「三方互咬」的混戰局面。
由於中華隊已敗給澳洲與日本，若最終僅與其中一隊戰績相同，將因「對戰勝負」劣勢直接出局。中華隊唯一的生路，是祈禱日本維持全勝，並在8日擊敗韓國後，促成中華、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗且彼此互有勝負。屆時，中華隊才能透過比較「失分率」的優勢爭取晉級。簡言之，中華隊已無退路，不僅要自助還得天助，才能避免逃出止步首輪的魔咒。
⚾️經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？
預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：
⚾ 兩隊戰績相同：以雙方對戰勝負決定排名。
⚾ 兩隊以上戰績相同（含三隊以上）：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。
其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。
